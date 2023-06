Za televíziu a rozhlas platí každá domácnosť, ktorá odoberá elektrinu. Ak však v takejto domácnosti žije napríklad penzista alebo ťažko zdravotne postihnutý človek, povinnosť platiť koncesie, teda 4,64 eura mesačne, sa ho netýkala. No iba v prípade, ak napríklad hendikepované osoby o túto úľavu požiadali. Ak tak neurobili, povinností sa nezbavili. A tak sa teraz stáva, že im chodia výzvy na zaplatenie nedoplatkov.



Ak chcete zistiť, či prípadne máte nedoplatok na koncesiách, môžete si to jednoducho overiť na stránke rozhlasu a televízie. ,,Nedoplatok je možné skontrolovať aj online na svojom web účte. Ak nemáte prístup na svoj web účet, je možné si ho vytvoriť alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár Domácnosti,“ uvádza RTVS na svojej stránke.



Rozhlas a televízia Slovenska upozorňuje, že bude výzvy na zaplatenie nedoplatkov posielať aj po 30. júni.

Čo robiť, ak vám príde domov upomienka?

Ak vám teda prišla alebo ešte len príde domov obálka s výzvou od Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na zaplatenie nedoplatkov za koncesionárske poplatky, podajte námietku premlčania a neplaťte! Ľuďom so zdravotným postihnutím to odporúča komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.



,,Hoci od 1. júla tohto roku už bude úplne zrušená povinnosť platiť koncesionárske poplatky, niektorí ľudia so zdravotným postihnutím si môžu nájsť výzvy na úhrady nedoplatkov za minulé roky, aj keď podľa zákona sú držitelia preukazov ŤZP od týchto poplatkov oslobodení,“ konštatovala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Na snímke komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Zdroj: tasr



,,Neplatilo to však automaticky, oslobodenie bolo totiž potrebné preukázať, a kto tak neurobil, môže ho nemilo prekvapiť výzva na úhradu aj niekoľkých stoviek eur,“ uviedla. Ako dodala, o možnosti podať námietku premlčania takisto mnohí ľudia nevedia – tá umožňuje, že dlžníci musia uhradiť pohľadávky maximálne za tri roky spätne.



,,Na Úrad nám prichádzajú mnohé podnety svedčiace o tom, že nie všetci o tom vedia,“ povedala Stavrovská.



,,Nárok na oslobodenie od platenia úhrady vznikne platiteľovi od nasledujúceho mesiaca po oznámení nároku na oslobodenie. V prípade, ak platiteľ nepodal žiadosť o oslobodenie, RTVS musí postupovať podľa zákona, nie je možnosť spätného oslobodenia,“ informovala Zuzana Vicelová zo sekcie marketingu a komunikácie RTVS.



Ľudia totiž dostávajú faktúry na zaplatenie nedoplatkov aj z rokov 2010 alebo 2012. Čo na to RTVS? ,,Rozhlas a televízia Slovenska ako vyberateľ úhrady identifikuje nedoplatky a výzvy na úhradu nedoplatkov zasiela priebežne počas celého obdobia platenia poplatkov týmto platiteľom úhrady, túto činnosť bude vykonávať aj po 1. júli. Ak platiteľ úhrady je oslobodený od platenia úhrady z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a do jeho oslobodenia poplatky platil, nemal by mať evidovaný nedoplatok,“ dodala Zuzana Vicelová.



Ako ďalej vysvetlila, na zaslanej výzve je platiteľ informovaný, za aké obdobie bola kontrola platenia úhrady, neznamená to však automaticky, že má nedoplatok spred desiatich rokov. V prípade, že u neho bude evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na jeho úhradu. Vyberateľ úhrady má povinnosť vymáhať nedoplatok bez ohľadu na obdobie, v ktorom nedoplatok vznikol.

Pani Mirka má s vymáhaním svoju skúsenosť, ktorú nájdete na ďalšej strane...