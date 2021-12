Kúpiť teraz či čakať? Cestovná kancelária jednoznačne tvrdí, že zájazdy sa vám oplatí viac kúpiť počas first moment ponuky. „Pri last minute totiž nemáte istotu, že zoženiete presne to, čo hľadáte. Preto odporúčam využiť first moment zľavy na zájazdy, ktorých predaj sme už spustili,“ vysvetlil Tomáš Lazarov, obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie Hydrotour, ktorá v čase first moment ponúka zľavy až do výšky 40 percent či benefity ako bezplatnú zmenu destinácie alebo bezplatné storno. V čase last minute idú síce ceny zájazdov dole tiež, ale ak je vysoký záujem, môžu sa vypredať ešte skôr, než stihne cena klesnúť až na úroveň z first moment.

Dôležitým parametrom pre klientov pri výbere destinácie je aktuálne aj epidemická situácia v krajinách. „Mnohí prihliadajú aj na zaočkovanosť či protipandemické opatrenia v rezortoch. Aj preto očakávame, že hitom letnej sezóny 2022 budú krajiny ako Turecko, Severný Cyprus, Grécko, ktoré majú veľký podiel zaočkovaných obyvateľov,“ dodal Lazarov.

Ak ste ešte neboli v Turecku, práve teraz je dobrou voľbou. Čo ponúka slovenským turistom, sme sa vybrali skontrolovať na vlastné oči. Vďaka dodržiavaniu protiepidemických opatrení, ktoré sú tu už štandardom, Turci veria, že sa obloha nad krajinou polmesiaca opäť naplní lietadlami. „Dúfame, že budúci rok dosiahneme čísla z roku 2019. Zatiaľ vyzerajú rezervácie veľmi dobre,“ povedal Hamdi Güvenç, riaditeľ letiska v tureckom Dalamáne. Najviac cestujúcich im vraj chodí z Británie, Ruska, Ukrajiny a Nemecka, no veľmi radi vítajú aj Slovákov, ktorých tu každým rokom pribúda. Mesto Dalamán je súčasťou Tureckej riviéry, ktorú tiež volajú Tyrkysové pobrežie. Okrem pláží ponúka aj históriu. Asi 40 km od letiska leží mesto Fethiye, v ktorom sa nachádzajú pozostatky kolosea. Neďaleko odtiaľ leží lagúna Oludeniz, ktorá ponúka skvelé podmienky na šnorchlovanie.

Na Tureckej riviére je stále vyhľadávanejšie mestečko Side s 250-tisíc obyvateľmi v provincii Antalya. Dominantou mesta je veľký amfiteáter postavený v 2. storočí nášho letopočtu. Side znamená v miestnom jazyku granátové jablko, ktoré vám s radosťou odšťavia takmer na každom kroku.

V Turecku rozhodne treba navštíviť aspoň jednu mešitu. Zavítali sme do tej najväčšej na pobeží Antalye, ktorej minarety siahajú až do výšky 65 metrov. Moslimovia sa modlia 5-krát za deň od východu slnka až po jeho západ. Zaujímavosťou je, že kilometer od mešity nemôže byť žiadna krčma.

Milovníci prírody si tu tiež prídu na svoje. Lákadlom je najmä kaňon Tazı, ktorý sa nachádza v národnom parku Köprülü. Bočné steny kaňonu sú vysoké až 400 metrov. V okolí sú čisté cyprusy, cédre, jedle a smrekovce. Miesto je skvelé na turistiku, no my sme si zvolili jazdu na džípe. Ten nás okrem vrcholu kaňonu doviezol aj do tradičnej tureckej dedinky v horách, kde nám miestni ponúkli tradičné placky a silný turecký čaj, ktorý vám nalejú všade zadarmo. „Národný park Köprülü ponúka aj skvelé podmienky na raftovanie, v lete vás to príjemne ovlaží,“ povedal nám náš sprievodca.

V rámci tureckej kultúry sú spoločné rodinné raňajky základom dňa. Tradičné raňajkové menu predstavuje hotovú hostinu, vďaka ktorej nebudete hladní až do večere. Na stole vám pristanú rôzne mištičky s tradičnými pokrmami. Základom raňajok je turecký chlieb, olivy a syr. Ďalej rôzne druhy zeleniny, najmä rajčiny, uhorky a baklažán či zemiaky na rôzne spôsoby. Prekvapením pre nás bola určite cena. Naša jedenásťčlenná skupina sa najedla do prasknutia za asi 50 eur. Národným jedlom v Turecku sú nepochybne aj placky - gözleme , ktoré sa tradične vyrábajú len z 3 surovín – múka, voda a soľ. „Najčastejšie sa plnia uvarenými nastrúhanými zemiakmi alebo syrom. Nie je to iba raňajkové jedlo, je sa počas celého dňa. Denne ich pripravím asi 150,“ povedala nám Gülsüm.

Ako sa tradičné placky pripravujú si pozrite tu:

Šéfkuchár Mehmet Karaaslan, ktorý varí už od svojich 14 rokov, však podotýka, že tradičnych dobrôt je v Turecku oveľa viac. „Turecká kuchyňa je veľmi pestrá. Len základných druhov jedál máme cez 4-tisíc. Niektoré z nich ani nemajú meno, robia ich len miestni ľudia doma. Klasikou je rozhodne jahňací kebab, ale určite aj polievky, veľa sladkých dezertov, veľa zeleniny, všade nájdete baklažán, cuketu v kombinácii práve s mäsom. Často nájdete tiež mäsá so šťavou zapečené v trúbe,“ opisuje šéfkuchár.

