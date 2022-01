Balík cestovín za 10 centov či ovocný džem za 30 centov. Už od júna si takéto výhodné potraviny budete môcť kúpiť v každom obchode. Háčik je v tom, že im uplynul dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na obale. Obchody dnes takéto potraviny „po záruke“ nemôžu predávať ani darovať, hoci sú zdravotne neškodné. Novinku schválila vláda, aby ich predajcovia nemuseli vyhadzovať a predišlo sa plytvaniu. Ako ich spoznáte na pultoch, sú naozaj neškodné a kúpili by ste si ich?

Novela zákona o potravinách z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorú schválila vláda, umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT). Obchody ich budú musieť najskôr ponúknuť charite, až potom ich môžu predávať. Zákon nadobudne účinnosť od 1. júna 2022.

Predávať bude možné len potraviny, ktoré sú bezpečné, prevádzky ich musia umiestniť zreteľne a oddelene od ostatných potravín. Limit je najviac 45 dní od uplynutia DMT. Obchodníci novinku vítajú. „Otvára to nový kanál popri darovaniu potravín bez toho, aby si tieto kanály konkurovali. Potraviny po DMT pôjdu primárne ľuďom v núdzi a keď to nie je možné, následne do predaja za zníženú cenu,” vysvetlil Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), ktorá zastrešuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku.

Pôjde najmä o suché potraviny, ktoré pri správnom skladovaní sú bezpečné aj po dátume minimálnej trvanlivosti (typickým príkladom sú napríklad cestoviny). Predávať sa po DMT naopak nebudú môcť produkty pre dojčatá, geneticky modifikované potraviny, vajcia, mäsové konzervy alebo tovar s poškodeným obalom.

Obchody s predajnou plochou väčšou ako 400 štvorcových metrov budú musieť potraviny, ktorým uplynul DMT, ponúknuť najneskôr 48 hodín pred umiestnením aspoň jednej charitatívnej organizácii. Ak tá neprejaví záujem, až potom ich môže dať obchodník do predaja. „Tieto potraviny sa musia predávať samostatne v presne označených pultoch, aby spotrebitelia vedeli, ktoré potraviny sa predávajú po DMT. Budú sa predávať za zníženú cenu,” vysvetlil predseda SAMO.

Novinka pomôže nielen obchodníkom dopredať zásoby, ale najmä životnému prostrediu. „Z celkového množstva potravín, ktoré sa na Slovensku vyhodí, tvoria potraviny z obchodných sietí 5 až 10 %. Najviac, približne 50 %, vyhodia domácnosti. Zvyšok v rámci sektoru HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne – pozn. red.) a potravinárskej výroby,” dodal Krajčovič.

