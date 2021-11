Zatiaľ čo u nás je zaočkovaných prvou dávkou vakcíny približne 2,5 milióna ľudí, v Európskej únii (EÚ) sa už diskutuje o tretej dávke ako „vstupenke“ pri ceste do niektorých krajín. Ktorých krajín sa to týka?

Cestovanie sa môže pre mnohých čoskoro poriadne skomplikovať. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus zverejnil na sociálnej sieti znepokojujúci status. Viaceré krajiny EÚ v týchto dňoch diskutujú o upravení podmienok vstupu. Vstupenkou do zahraničia by sa mala stať tretia dávka vakcíny.

Niektoré krajiny totiž uznávajú platnosť vakcinácie len deväť mesiacov. Tým, ktorí sa očkovali medzi prvými, už teda platnosť covid pasu uplynula alebo čoskoro uplynie. „Všetci, ktorí sa dali zaočkovať oboma dávkami do konca februára, už pri vstupe do niektorých krajín môžu mať problém," upozornil Klus. Dodal však, že zatiaľ sa netreba báť, že by vás do krajiny nevpustili. „Vieme o tom, že Rakúsko, Taliansko alebo aj Švajčiarsko majú platnosť stanovenú na deväť mesiacov. Zároveň máme informácie, že sa teraz striktne nedodržiava táto lehota. Takže ľudia, ktorí už majú deväť mesiacov od druhej dávky, sa nemusia báť, že ich nevpustia do krajiny,“ informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.

U nás je zatiaľ v covid pasoch určená platnosť jeden rok, podobne to majú aj ďalšie krajiny v Európe i mimo nej. Vyznať sa v tom nie je jednoduché. „Táto téma je preto už predmetom diskusií aj na európskej úrovni a predpokladám, že lehoty sa budú čoskoro zjednocovať v rámci celej Únie. No kým sa tak stane, pred cestou si radšej pravidlá v jednotlivých krajinách overte na stránke rezortu diplomacie," poradil Klus.

Treťou dávkou vakcíny u nás zatiaľ očkujeme len uprednostnené skupiny. Doposiaľ ju dostalo menej ako 70-tisíc ľudí. Tí, ktorí nepatria k uprednostneným skupinám, musia čakať. A to až dovtedy, kým sa zaočkuje zhruba 80 % prioritizovaných ľudí. Až potom sa spustí registrácia na očkovanie aj pre ostatných. Udiať by sa tak malo do Vianoc.