Pokročili sme v digitalizácii štátnej správy! Napísal na Twitteri predseda českej vlády Petr Fiala. „Novela uľahčí život občanom, pretože si žiadosti budú môcť vybaviť z pohodlia domova,“ dodal.



V Česku sa o online podávaní žiadostí začalo uvažovať už dávnejšie. No vtedy ministerstvo práce reagovalo, že celý proces je zložitý. Neskôr však ten istý rezort pripustil, že sa to dá. „Doterajší spôsob spisovania žiadosti sa vzhľadom na technický pokrok javí ako prekonaný,“ uviedol český rezort práce.



Prechod úradu do internetového veku urýchlilo aj európske nariadenie, ktorým sa zriaďuje jednotná digitálna brána. Nariadenie požaduje od členských štátov Únie, aby možnosť žiadať o penzie cez internet zaviedli najneskôr do konca tohto roku.

Online bude možné žiadať o všetky typy dôchodkov – o starobné, invalidné aj pozostalostné. Odo dňa, keď začnú žiadosť vypĺňať, budú mať 30 dní na jej dokončenie. Ak to do mesiaca nestihnú, žiadosť bude vymazaná.



A čo Slovensko? Prvý krok k elektronizácii urobila v auguste aj Sociálna poisťovňa. Zatiaľ je to „len“ tzv. príprava na penziu. „Sociálna poisťovňa pracuje na elektronizácii svojich služieb. Našou víziou je, aby klient, pokiaľ nechce, nemusel navštíviť pobočku a všetko mohol vybaviť online. To sa týka aj samotnej žiadosti o dôchodok. Nedávno predstavených šesť funkcionalít naznačuje, ktorým smerom sa uberáme. Čoskoro k nim pribudne aj informatívny výpočet dôchodku a údaje z úrazového poistenia,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



Podľa štátneho tajomníka rezortu práce Juraja Káčera vízia Sociálnej poisťovne ako inštitúcie, kam občan nemusí chodiť, sa postupne napĺňa. Jeho slová potvrdzuje aj jej generálny riaditeľ Michal Ilko: „Dlhodobo podnikáme opatrenia, aby sme ľuďom komunikáciu s nami zjednodušili. Rozširovaním funkcionalít sme občanovi nápomocní v čoraz väčšom počte životných situácií.“

Čo môžu teda Slováci zatiaľ zistiť o sebe online? Príprava na dôchodok slúži tým, ktorí sa chcú ešte počas aktívneho života na podanie žiadosti pripraviť. „V súčasnosti sa zobrazuje poistencovi, ktorý má viac ako 45 rokov a zároveň nepoberá starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok,“ povedal Ilko. „Nová funkcia v praxi znamenala okrem prepojenia štyroch informačných systémov aj zdigitalizovanie údajov 1,9 milióna občanov, čo znamenalo prepísanie takmer 5 miliónov dokumentov z papierovej do elektronickej podoby,“ dodal Michal Ilko.



Užitočným zdrojom informácií nielen pre poistencov v aktívnom veku, ale aj penzistov je napríklad prehľad vyplatených dôchodkov. V záložke „Prehľad vyplatených dôchodkových dávok“ si tak môžu vygenerovať zoznam priznaných a vyplatených dávok za roky 2021, 2022 a 2023. Zoznam obsahuje aj údaje o vyplatenom rodičovskom dôchodku a doplatkoch.

Česká novela zákona prináša aj ďalšiu zmenu. Penzie sa budú vyplácať iba niekoľko dní v mesiaci a počet výplatných termínov znížia na päť. Uvažuje sa nad niečím podobným aj u nás? „Dlhoročne vyplácame približne 1,75 milióna penzií počas dvanástich dní – teda vždy v párny deň od 2. do 24. v mesiaci. O zmene, respektíve skrátení tohto obdobia v súčasnosti neuvažujeme,“ dodal Martin Kontúr.



Príprava na dôchodok: Čo všetko už nájdete online?