Ťah so zastropovaním cien našim reťazcom, zdá sa, veľmi nevyšiel. Po prvotnej kritike, že obchodníci v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva zmrazili ceny pri nevhodných výrobkoch, keď napríklad zmrazili ceny vína, no ovocie či zelenina sa na zoznam nedostali, prišla na rad ďalšia. Problémom je, že garantované ceny sú často vyššie ako tie v akcii. Tento paradox nezostal bez povšimnutia ani u našich českých susedov, ktorí porovnali svoje ceny potravín s tými našimi „lacnejšími”. A výsledok? Veď posúďte sami.

Ceny 400 druhov potravín zastropovali v reťazcoch Billa, CBA, COOP Jednota, Kaufland, Labaš, Lidl, Terno, Tesco. Pri položkách, ktorých cena by nemala stúpnuť od 20. marca na tri mesiace, nájdete logo Protiinflačnej garancie. Lidl napríklad zastropoval cenu kaiserky na 0,16 eura, v Bille nájdete zastropované mlieko 1 liter za 0,85 centa, Kaufland maslo 250 gramov za 2,79 eura a COOP Jednota zastropovala cenu polotučného mlieka na 0,99 eura.

Zastropované ceny sa nezdali privysoké iba niektorým Slovákom, ale aj Čechom. „Slovensko zastropovalo ceny potravín. Jednotlivé reťazce teraz garantujú ceny pri vybraných produktoch po obdobie 3 mesiacoch tak, ako sa dohodli s vládou,” píše sa na českom portáli iDnes.cz, ktorý porovnal ceny českých potravín v zľave s tými našimi zastropovanými. „Naša redakcia sa zamerala na niektoré rovnaké položky, ktoré sa predávajú v Česku. Zistili sme, že naše potraviny v akciách porážajú zastropované ceny na Slovensku, ale aj tie, ktoré sú v zľave,” píšu redaktori z iDnes.cz, ktorí sa na nákup vybrali do českého Kauflandu.

Za mlieko, chlieb, kaiserku, syr, fazuľu v paradajkovej omáčke zaplatili 133,10 českej koruny, čo je v prepočte 5,60 eura. Za rovnaký nákup v slovenskom Kauflande však zaplatili 151,68 českej koruny, čo je 6,39 eura. Rozdiel bol 0,79 centa.

Ceny potravín sme porovnali aj my

Porovnať ceny potravín s tými českými sme sa preto rozhodli aj my. Vybrali sme sa do Kauflandu, Lidla, Billy a COOP Jednoty, kde sme nakúpili päť základných potravín: kryštálový cukor, mlieko, kaiserku, vajíčka a maslo. Snažili sme sa nakupovať potraviny s garantovanou cenou. Nie každý reťazec si zastropoval tie isté potraviny s rovnakou cenou. Potvrdilo sa nám, že garantované neznamená najlacnejšie. Preto sme do košíka vložili aj potraviny, ktoré nemali protiinflačnú nálepku, no ich cena bola najnižšia.

Najlacnejšie maslo 250 g sme našli v Lidli, kde ho predávali v akcii za 2,49 eura. Najvýhodnejšia kúpa mlieka bola taktiež v Lidli. Naopak, kryštálový cukor a vajíčka predávali s najnižšou cenou v COOP Jednote.

V Česku zaplatíte za rovnaké potraviny menej

Výsledkom je, že nákup piatich základných potravín nás vyšiel 9,08 eura, zatiaľ čo za nákup akciových výrobkov v Česku by sme zaplatili len 5,61 eura! Najväčší rozdiel na bločku robilo práve maslo 250 g, ktoré v českom Kauflande predávajú v akcii za 1,22 eura. To, že by sa Česi vybrali cestou zastropovania potravín po slovenskom „odstrašujúcom“ príklade, tak aspoň nateraz nehrozí. „Ceny potravín na Slovensku sú pri niektorých položkách vyššie ako ceny v Česku v zľave. Vajce vo veľkosti M v prepočte vychádza na 9 českých korún (0,38 €), zatiaľ čo v Česku sú to 4 koruny (0,17 €) za kus,” povedal český minister poľnohospodárstva Zdeněk Nekula s tým, že poklesu cien by mala predchádzať zdravá konkurencia maloobchodníkov.

Zastropovanie potravín kritizovali aj osobnosti slovenskej ekonomiky v rámci ankety TREND Barometer. Až 76 % zo 62 respondentov sa vyjadrilo, že toto opatrenie zákazníkom nepomôže. „V čom to pomôže spotrebiteľom? Ako príklad uvediem, že Billa predáva vajcia v Rakúsku za 2,99 eura a to isté balenie na Slovensku „zastropuje“ na 3,79 eura? Takto sa dajú porovnávať rovnaké komodity v Česku a na Slovensku. Dá sa pokračovať porovnaním cien v Poľsku a na Slovensku. Teraz sa majú možnosť prejaviť nezávislé štátne inštitúcie, ako vyriešia domnienku o kartelovej dohode,” uviedol Mikuláš Gazda z vranovskej spoločnosti AGENDY.

