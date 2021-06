Poslanci o Čepčekovom návrhu budú rokovať na aktuálnej schôdzi, ktorá sa začína dnes. Čepček si svojou iniciatívou poriadne zavaril aj u svojich kolegov. Koná na vlastnú päsť, s nikým nekonzultuje, za čo mu vo vlastnom hnutí pozastavili členstvo. Nad jeho ďalšou snahou sprísniť interrupcie pritom krútia hlavami aj odborníci. Legislatíva, ktorú máme, je podľa nich dostatočne prísna a moderná. Čepček má však v parlamente spojencov. Podarí sa to do tretice?

Počet umelých potratov za dvadsať rokov klesol o dve tretiny. Ženy pravidelne upozorňujú na to, že rozhodnutie, či ísť na potrat, vedia najlepšie posúdiť samy. Napriek tomu je v slovenskom parlamente viacero poslancov, ktorí sa opakovane snažia interrupcie sprísniť.

Aktuálna novela od poslanca Čepčeka zakazuje vykonávať interrupcie ženám, ktoré na to nemajú zdravotné dôvody alebo nie sú obeťami znásilnenia. Čepček chce odstrániť bezdôvodné potraty, zakotviť právo ženy na informácie a zakázať propagáciu potratu. Tiež chce zakázať nátlak na ženu pri potrate. „Ohrozenie života a zdravia matky a vážne poškodenie zdravia nenarodeného dieťaťa musia byť podložené nezávislými lekárskymi správami dvoch gynekológov alebo špecialistov odborov príslušných podľa diagnostikovaného poškodenia počatého dieťaťa," píše sa v dôvodovej správe.

Zdá sa, že Čepček sa pri téme potratov neštíti ničoho. Sám už návrh podáva tretíkrát. Najprv to bolo v septembri minulého roka, keď na vlastnú päsť predložil zákon, ktorý by ženám zakázal potraty na požiadanie. Nezaujímalo ho, že v koalícii bola dohoda, že sa téma nebude otvárať a v prvom rade treba riešiť pandémiu. Za to, že sa dopredu s nikým zo spolustraníkov neporadil, dostal v hnutí stopku. Tému opätovne vytiahol v januári a ďalší návrh sa dostal na rokovanie v parlamente na júnovú schôdzu. Šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš hovorí, že Čepček o tom opakovane neinformoval poslancov hnutia ani koaličnú radu.

Poslanec je od februára dočasne „suspendovaný“ z klubu, rozhodnúť o jeho ďalšom pôsobení majú po júnovej schôdzi. Podľa šéfa klubu Šipoša mal teda čas a priestor porozmýšľať nad tým, „komu prospievajú jeho opakované hlasovania s fašistami“ a predkladanie návrhov zákonov bez informovania vlastného poslaneckého klubu či koaličnych partnerov.