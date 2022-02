V uplynulom roku 2021 došlo v porovnaní s rokom 2020 k oživeniu obchodu. Zákazníkov v predajniach pribudlo, ale ich počet nedosahoval úrovne spred pandémie koronavírusu. Čoraz viac Slovákov nakupuje online už aj potraviny a kozmetiku. Konštatovala to Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčšie reťazce Billa, Kaufland, Lidl, Metro, Tesco, Terno a dm drogerie markt. Tržby týchto reťazcov vlani stúpli o 4,23 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

To, na čo ľudia inokedy chodili do reštaurácie, si počas lockdownov kúpili v obchode a urobili doma. „Na odbyt oveľa viac išli čerstvé ryby a morské plody, či už z dôvodu silnejúceho trendu zdravšieho stravovania, ale najmä to podľa nás súvisí s tým, že reštaurácie boli zatvorené a ľudia si tieto veci začali pripravovať doma,“ priblížil predseda SAMO Martin Krajčovič.

Vlani výrazne vzrástol aj predaj instantných polievok či sirupov. Vysoký záujem bol aj o respirátory, kvety či pleťovú kozmetiku. Naopak, opäť klesol predaj žuvačiek a cigariet. Priemerný nákupný košík v maloobchode mal vlani hodnotu 13,70 eura, čo je medziročne viac o 3,16 %.

K rastu tržieb obchodníkov okrem zatvorených hotelov, reštaurácií a kaviarní prispel aj trend tzv. one-stop shoppingu, v rámci ktorého zákazník uprednostňuje kúpu rôzneho tovaru na jednom mieste.

Obchodníci hovoria, že o vyššie tržby sa podelili. Za dva roky vytvorili 1 700 nových pracovných miest a veľkú časť – viac ako 250 miliónov eur – investovali s vysokou pridanou hodnotou do inovácií. Cieľom je, ako hovoria, urobiť z klasického nakupovania zážitkové. Pribudli moderné platobné terminály, samoobslužné predajne. Manuálne rátanie počtu zákazníkov v predajni je minulosťou, po novom sa robí elektronicky, v niektorých predajniach to riadia semafory. Nemálo ich stála aj pandémia, účet za dva roky predstavuje 57 miliónov eur.

Väčším problémom ako koronavírus je dnes rastúca inflácia. Reťazce však tvrdia, že u nich sa zdražuje pomalšie ako v iných odvetviach a sú to práve ony, čo ako-tak brzdia rozbehnutú infláciu. „Kým priemerná inflácia bola 3,2 %, za potraviny to bolo len 1,8 %,“ zdôraznil Krajčovič.

