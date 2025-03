Ceny potravín na Slovensku budú stúpať aj v prvom polroku 2025, do leta by sa mohli medziročne zvýšiť asi o 4 %. K rastu cien potravín môže prispieť od 1. apríla aj transakčná daň, tlmiť ich rast by naopak mala zavedená päťpercentná daň z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny.