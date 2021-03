V obchodoch už niekoľko týždňov vidíme predveľkonočné akcie a tí šikovnejší už majú veľkonočný nákup za sebou. „Ak by dali do košíka len základné suroviny, nákup ich vyjde v priemere na 50 eur,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Potraviny medziročne zdraželi a ďalej pôjdu hore ceny pečiva, vajec či cukru. Rožok stojí aktuálne 0,07 eura, no v najbližších týždňoch by sa mohla cena dostať až na 0,10 eura. Chlieb tmavý zdražel medziročne o 2 %, aktuálne sa jeho cena pohybuje na úrovni 1,49 eura. Dôvodom sú zvýšené náklady pekárov podmienené protipandemickými opatreniami, no môže za to aj silný svetový dopyt, vďaka čomu vzrástli ceny pšenice o 6,8 percenta.

Postupne dražejú aj vajcia. Aktuálne stojí klasické balenie 10 vajíčok 1,47 eura. Už čoskoro to bude až 1,55 eura. Dôvodom je vtáčia chrípka vo viacerých európskych krajinách, najmä v Poľsku. „Tento rok budú mať gazdinky drahšie pečenie. Cena kilového cukru sa vyšplhala na 0,73 eura a stále rastie. Môžu za to obavy z nižšej dostupnosti v dôsledku zhoršenia vyhliadok na úrodu v únii, Rusku a Thajsku, ako aj v dôsledku suchých poveternostných podmienok v Južnej Amerike. Cena by sa mala stabilizovať na úrovni 0,75 eura,“ doplnila Buchláková.

Niektoré potraviny však, naopak, zlacneli. Oproti vlaňajšku dnes zaplatíme menej za margarín či zemiaky. Po dlhom čase zlacnelo aj bravčové mäso, no nie nadlho. V polovici apríla by sa mali ceny opäť zvýšiť. Čína začala vykupovať bravčové z Európy zo strachu z ďalšej vlny afrického moru ošípaných v Ázii. V Nemecku, Holandsku či Španielsku už cena stúpla o 18 percent.

