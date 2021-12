Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil prvé odhady cien plynu na rok 2022. Najviac doplatia domácnosti, ktoré vykurujú plynom. Domácnosť, ktorá využíva zemný plyn na varenie, ohrev vody a kúrenie, by pri spotrebe 2 710 kubických metrov mala mať ročné náklady na plyn vo výške 1 172 eur, čo je o 230 eur viac ako v tomto roku a o 105 eur viac ako v roku 2020.

Ak plyn využívate prevažne na varenie a ohrev vody, mesačne si priplatíte približne 10 eur, ročne sa vám výdavky navýšia o viac ako 115 eur. Domácnosti, ktoré na plyne len varia, si mesačne priplatia 0,46 eura, ročne to na faktúrach pocítia sumou vyššou približne o 5,50 eura.

Lepšie to nebude ani s elektrinou. Pre priemernú domácnosť na Slovensku žijúcu v byte by to mohlo znamenať celkový medziročný nárast nákladov približne o 3 až 4 eurá za mesiac. Domácnostiam, ktoré využívajú elektrinu aj na kúrenie a ohrev vody, by mohli vzrásť náklady na elektrinu o cca 14 eur za mesiac, ročne približne o 172 eur viac.

