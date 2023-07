Chorváti sa pripravovali na rekordnú letnú sezónu, zatiaľ to však vyzerá bledo. Počet turistov je oproti vlaňajšku nižší. Môže za to pravdepodobne extrémne zdražovanie služieb aj tovarov, takže ceny sú už podobné ako vo vychytených exotických destináciách. Kam pôjdu Slováci na letné dovolenky namiesto Jadranského mora?

Chorvátsko bolo dlhé roky pre Slovákov najvyhľadávanejšou dovolenkovou destináciou v Stredomorí. Podľa očakávaní Chorvátskeho turistického združenia (CHTZ) by malo v tomto roku prísť do krajiny ešte viac našincov ako vlani. Vtedy tam evidovali 3,3 milióna prenocovaní Slovákov, čo bolo o 10 percent viac ako v predpandemickom roku 2019. „Očakávame rekordnú turistickú sezónu, čo sa týka slovenských turistov,“ povedal pred začiatkom tohtoročnej letnej sezóny riaditeľ CHTZ pre Slovensko a Česko Miodrag Mlačić. Prílev Slovákov mal znásobiť vstup Chorvátsko do schengenského priestoru a prechod na euro.

Realita je však zatiaľ odlišná. Začiatok sezóny naznačuje, že zdražovanie v Chorvátsku môže vážne ohroziť turistickú sezónu. Uviedol to chorvátsky minister financií Marko Primorac s tým, že pre rýchly rast cien v cestovnom ruchu prichádza dovolenkovať k Jadranu menej ľudí, než sa čakalo. „Keď počujete, ako tu rastú ceny, je to niečo, čo je v každom prípade neprijateľné. Mám u z toho obavy,“ odpovedal Primorac na otázku, čo hovorí tomu, že kopček zmrzliny stojí v Chorvátsku často aj tri eurá.

Minister tiež uviedol, že pre rast cien nevidí ekonomické opodstatnenie, a pripomenul, že vláda v Záhrebe dotuje ceny energií a znížila aj DPH na viaceré služby a výrobky. „Neodôvodnené zvýšenie cien je krátkodobý úžitok a zárobok, dlhodobo by mohol mať veľmi nežiaduce účinky,“ varoval.

Chorvátske aj zahraničné médiá píšu o citeľnom náraste cien, ktorý podľa nich už spôsobuje pokles ubytovacích rezervácií aj príchodov hostí zo zahraničia. Okrem kopčeka zmrzliny za 3 eurá uvádzajú pizzu v reštaurácii za 18 eur či steak za 38 eur. Ceny ubytovania sa oproti minulému roku zvýšili miestami aj o 30 percent. Stanica N1 uviedla, že na Makarskej riviére počet turistov aj prenocovaní za jún oproti predchádzajúcemu roku klesol o šesť percent.

Ceny v Chorvátsku skontrolovali aj redaktori denníka Plus JEDEN DEŇ. Za predĺžený víkend minuli takmer 900 eur. Zaskočil ich aj nový poplatok na pláži: za minútu sprchovania návštevníci zaplatia 50 centov.

Článok pokračuje na ďalšej strane: KDE V CHORVÁTSKU PÝTAJÚ 40 EUR ZA LEŽADLO A V KTOREJ EURÓPSKEJ DESTINÁCII SÚ NAJLACNEJŠIE? »»»