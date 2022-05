Päťdesiatmetrový byt, ktorého cena bola ešte pred dvoma rokmi 83-tisíc eur, stál vlani 102-tisíc eur a dnes by ste ho už kúpili za 125-tisíc eur, čo je o 42-tisíc viac ako pred dvoma rokmi. Vyplýva to z aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) za celú krajinu.

Na bratislavské ceny, ktoré sú v rámci Slovenska dlhodobo najvyššie, sa však už začína doťahovať zvyšok krajiny. „Samotné ceny bytov poskočili medzi štvrťrokmi najvýraznejšie v Košickom kraji,“ konštatuje NBS. Len od januára do marca tohto roka v metropole východu nehnuteľnosti zdraželi o vyše 15 %, podobné to bolo aj v Banskej Bystrici, Trnave a ďalších krajoch.

Jeden štvorcový meter rezidenčného bývania má aktuálne hodnotu 2 510 eur. Drahšie sú byty, kde je cena 2 761 eur, v prípade domov 1 873 eur za štvorcový meter.

Analytici sa zhodujú, že tieto ceny nehnuteľností sú za hranicou normálu, no aktuálne zdraženie ich neprekvapilo. Hlavným dôvodom je, že dopyt na realitnom trhu niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. Podľa odhadov odborníkov chýba na Slovensku reálne 200-až 500-tisíc bytov. „Najnovšie zverejnené štatistiky NBS nie sú prekvapivé, keďže rast cien realít bol pre kontinuálne oklieštenú ponuku v kombinácii s vysokou infláciou v tomto období očakávaný. Na trhu nebolo veľa dôvodov, ktoré by tento trend obrátili a postupné zdražovanie hypoték počas prvých troch mesiacov sa nepremietlo do zníženého dopytu po bývaní, práve naopak," priblížil odborník na reality z FinGO.sk Viktor Obtulovič. Rastúce sadzby hypoték podľa neho ešte rozhýbali tých, ktorí s kúpou nehnuteľnosti predtým vyčkávali.



