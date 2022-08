Úspešná podnikateľka a interiérová dizajnérka Simona Šándorová, ktorá svoje kreatívne zručnosti ukázala aj v relácii FASHION TV DESIGN, v ktorej moderátorke Jasmine Alagič zariaďovala hosťovskú či detskú izbu, pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradila zopár skvelých tipov a cenných rád.

Simonu sme navštívili v jej showroome v Bratislave a zisťovali sme, čo robiť, aby vaše bývanie pôsobilo moderne, trendy i luxusne. Dizajnérka prezradila aj skvelé tipy, ktoré by napadli málokomu.

Ak sa niekto rozhodne pre rekonštrukciu, mal by ju zveriť do rúk odborníka?

V praxi vidíme, že jeden projekt dokáže aj nám zabrať 8 – 10 hodín denne. Je to dôkaz toho, že je to reálny džob. Samozrejme, sú ľudia, ktorých to baví a zariaďujú si interiér sami, treba si však pripraviť pevné nervy a zručný tím. Viacero dizajnérov, vrátane mňa, ktorí si zakúpili vlastnú nehnuteľnosť priviedol tento proces do bodu, že toto je cesta, ktorej sa chcú venovať. Potom sú tí, ktorí už napríklad na druhýkrát zvolia poradenstvo a odbornú pomoc. Nielenže to šetrí čas, ale na konci dňa určite aj peniaze.

Čo je vašou inšpiráciou pri dizajnérskej tvorbe?

Najväčšia inšpirácia je pre mňa svet, cestovanie a sledovanie rôznych portálov s interiérmi. Snažím sa vnímať svet otvorenými očami. V hoteloch a na cestách pozorujem detaily a kombinácie, ktoré potom komponujem do vlastných celkov. Taktiež je dôležité počúvať klienta, vnímať jeho reč, reč tela, záľuby a to, čo sa mu na našom rukopise práve páči.

