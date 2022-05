Rezort práce konečne reaguje na enormný rast cien jedla zvýšením ceny stravných lístkov. Od 1. mája stúpla hodnota gastrolístka o 17,5 %. Doposiaľ dostávali zamestnanci gastrolístky s minimálnou hodnotou 3,83 eura. Teraz sa suma zvýši o 67 centov, čiže na 4,50 eura. Zamestnávateľ môže samozrejme prispieť aj viac. Maximálna hodnota gastrolístka je 6 eur. „Aby si to ľudia vedeli predstaviť, ročne je to plus 85 eur pre toho, komu zamestnávateľ prepláca minimálnu hodnotu gastrolístka. Pre toho, komu sa prepláca maximálna hodnota, to bude 115 eur, ktoré dostane navyše," uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Tovary a zvlášť potraviny však zdražujú oveľa rýchlejšie. Miera inflácie na Slovensku v marci podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla medziročne 10,9%, čo je o niekoľko desatín viac než sa očakávalo. „Nad očakávania vzrástli ceny potravín, kde sa ukazujú súčasné problémy na svetových trhoch (počasie, napäté dodávateľské reťazce či obmedzená ponuka v dôsledku vojenského konfliktu a prijatých sankcií), ako aj rastúce náklady na energie; po uvoľnení opatrení a rozbehu aktivity v službách sa však oživila aj dopytová stránka,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Znamená to, že za každý nákup, ktorý nás ešte vlani vyšiel na 10 eur, dnes platíme už vyše 11 eur. Práve pre rekordnú infláciu zamestnanci namietajú, že zvýšenie o 67 centov nie je postačujúce.

Za gastrolístok sa nenajete ani v kantíne či reštaurácii. Cena kvalitného jedla aj s polievkou sa niekde blíži k hranici okolo 7-10 eur. Potvrdzujú to aj skúsenosti Slovákov, ktorých sme oslovili. „Určite nie, pokiaľ sa chce človek najesť kvalitnejšie a zdravšie. Denné menu v bratislavských reštauráciach začína v priemere na sume 7 eur. Snažím sa variť si doma. Nie vždy mám však na varenie čas a chuť, tak si jedlo objednám. Ak som v práci, vždy sa s kolegami ideme najesť do reštaurácie. Optimálna hodnota stravného lístka by z môjho pohľadu bola 6,50 eur,“ povedala nám Marcela (25). Podobne to vníma aj Petra (18), ktorá je tiež z hlavného mesta. „Žiaľ, v Bratislave sa už veľmi ťažko dá nájsť menu za 4,50 eur. Bežná cena sa pohybuje nad 6 eur. Obedy si zvyčajne varím doma, alebo idem jesť niekam von do reštaurácie,“ dodala.

V ďalších mestách je situácia podobná. Jeden gastrolístok na denné menu je málo. „Jeden nestačí, pokiaľ ide o teplú stravu. Cena za menu v podnikoch je vyššia ako hodnota gastrolístka. Preto si varím doma,“ prezradila Eva (45) z Hlohovca. „Za jeden gastrolístok sa dá najesť len v prípade že si doma navarím na viac dní, bohužiaľ, na menu z reštaurácie to nepostačí ani v malom meste. Väčšinou sa snažím variť na viac dní, aby to vyšlo lacnejšie. Ideálne, aby sa človek ako tak najedol vonku, by bolo tak 7 eur,“ doplnila Veronika (26) zo Serede.

Anketa Je podľa vás zvýšenie ceny gastrolístkov na 4,50 eur dostatočné? Áno, na obed mi to stačí 7% Nie, je to málo 82% Nedostávam gastrolístky 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zamestnávatelia si túto skutočnosť uvedomujú, a preto uviedli, že budú tlačiť na vládu, aby stravné opätovne zvýšila ešte tento rok. „Aktuálne zvýšenie je dobrá správa pre našich zamestnancov, ale len čiastočne. Vláda konečne od mája zvyšuje stravné, ani to však zamestnancom nebude stačiť na pokrytie kvalitného stravného, keďže obedové menu zdraželo o viac ako 20%,“ povedala Miriam Filová z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Okrem gastrolístkov sa od mája zvýšili aj diéty ktoré zamestnanci dostávajú za pracovné cesty. Ich výška je aj naďalej závislá od počtu hodín, koľko bol zamestnanec odcestovaný.

