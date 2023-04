Ak by Slovensko pristúpilo k pripravovanej norme Euro 7, ktorej cieľom je zníženie škodlivých látok v našom ovzduší, zodpovedne, od roku 2035 by sme museli každý rok zaregistrovať približne 15-tisíc elektrických vozidiel. Slovensko sa však na toto číslo zatiaľ ani zďaleka nechytá. Koncom júna 2022 bolo u nás prihlásených 4 512 batériových elektromobilov kategórie M1, teda klasických osobných vozidiel, a v januári tohto roku sa na Slovensku predalo 105 elektroáut. Problémom mohla byť vysoká cena, ale aj to, že Slováci o elektromobil jednoducho nemali záujem.

V novom roku však ich cena začala klesať a elektromobil si dnes kúpite oveľa lacnejšie ako pred mesiacmi. „Napríklad v Spojenom kráľovstve išli ceny niektorých modelov Tesly dolu až o osemtisíc libier. Ceny základných modelov sa tak dostali na úroveň takých značiek ako Škoda či Kia,” píše časopis Trend.

Čo tlačí dole cenu elektromobilov?

Na cenu elektromobilov však vplýva viacero faktorov. „Dopyt po elektroautách síce z roka na rok rastie, určite však nie takým tempom a v takých počtoch, ako si to niektorí výrobcovia, ale aj vlády jednotlivých krajín predstavovali. Zároveň vidíme jav, že mnohé vlády vrátane tej slovenskej už neposkytujú dotačné schémy na kúpu elektrických áut. Preto je ich cena oproti autám s klasickým spaľovacím motorom oveľa vyššia a menej konkurenčná. Preto musia výrobcovia pristupovať k rôznym akciám a zľavám,” vysvetľuje dôvod zlacňovania Michal Bartovič z portálu Autobazar.EU.

Dopravný analytik Jozef Drahovský si zas myslí, že cenu elektromobilov tlačí nadol aj lepšia technológia batérie. Táto situácia na trhu je však podľa neho iba dočasná. „Máme tu obavy z nedostatku surovín. Tie má najmä Čína, a tá keď rozhodne, že nám ich nedá, tak celý svet bude mať problém na niekoľko rokov, až kým sa nájde nový dodávateľ. Navyše počet elektromobilov stúpa aj v Číne. Čiže už je to aj boj o suroviny,” vysvetľuje analytik. „Suroviny musí výrobca nakúpiť, aby sa mohli vyrobiť baterky. A ak suroviny nie sú, cena pôjde hore a to sa premietne aj do ceny nového vozidla,” myslí si Drahovský.

