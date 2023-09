Nesprávne skladovanie lieku môže mať negatívne účinky na zdravie ľudí. Niektoré lieky si vyžadujú skladovanie v chlade, no vo väčšine prípadov by sa mali uchovávať na tmavom, suchom mieste s teplotou do 25 stupňov Celzia. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

„Častou chybou je, že pacienti skladujú lieky v kúpeľni, kde je relatívne vysoká vlhkosť, alebo že liek nechajú na mieste vystavenom slnečnému žiareniu. Liek tak stráca svoju kvalitu a môže byť neúčinný alebo môže vyvolať nežiaduce reakcie," konštatoval.

Ľudia by podľa ŠÚKL nemali uschovávať lieky po uplynutí dátumu spotreby. „Po dátume exspirácie alebo keď liek prestanete z akýchkoľvek dôvodov užívať, ho odneste do lekárne. Bude tak zabezpečená správna likvidácia. Lieky v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho odpadu či kanalizácie," dodal.