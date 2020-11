Súčasné opatrenia týkajúce sa pandémie Covid-19 menia aj naše stravovacie návyky. Jedlo si objednávame alebo si po neho chodíme do reštaurácii osobne. V oboch prípadoch trávime značné množstvo času čakaním, buď len na jeho prípravu alebo aj donášku.

Väčšina mladých ľudí nechce čakať na prípravu jedla vo všeobecnosti. Až 71 % Slovákov medzi 18 až 35 rokov vadí, čiastočne alebo veľmi, čakanie na čašníka v reštaurácii alebo v bare. V prípade samoobslužnej reštaurácie ide takmer o dve tretiny mladých, 62 %. Pritom, aktuálne fungujú v móde samoobslužných výdajní takmer všetky reštaurácie.

Slovenský startup pomáha reštauráciám aj zákazníkom

Práve problém s čakaním na vyhotovenie objednávky rieši slovenský startup Eatster. Cez jeho aplikáciu si je možné objednať jedlo vopred a následne si ho hotové už vyzdvihnúť. Platí to aj pre osobný odber a aj pre tzv. drive in, teda vyzdvihnutie jedla autom. Eatster pripravuje vo viacerých obchodných centrách aj fyzické kiosky, ktoré zoskupujú viacero reštaurácii. Zákazník si vie objednať s rozličných prevádzok a jedlo zaplatiť a vyzdvihnúť na jednom mieste.

Zákazníci sa tak vyhnú čakaniu pri „okienku“ reštaurácie, ktoré pri väčšom množstve ľudí môže byť aj rizikové z pohľadu šírenia nákazy Covid-19.

Aplikácia Eatster ponúka v súčasnosti na výber takmer 100 reštaurácii a má 3000 aktívnych používateľov. „Každým dňom nám počet reštaurácii a používateľov výrazne rastie, keďže súčasné opatrenia ešte nejakú dobu budú v platnosti. Zákazníkom šetríme čas a reštaurácie majú jednoduchšiu organizáciu práce a výdaja jedla, čo, samozrejme, platí aj po skončení súčasnej pandémie,“ hovorí Vladimír Eliáš, zakladateľ startupu Eatster.

Anketa Je podľa vás táto aplikácia užitočná? Áno, je to dobrý nápad 62%

Nie, je to zbytočné 24%

Je mi to jedno 14% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Keďže podľa štatistík priemerný obyvateľ Slovenska vyhodí ročne až 160 kilogramov potravín, aplikácia bojuje aj proti tomuto ekologickému problému. Reštaurácie cez Easter môžu ponúknuť nepredané jedlo za zníženú cenu a zabrániť tak zbytočnému plytvaniu s ním.

Oceňujú to aj samotní mladí Slováci, podľa prieskumu viac ako 90 % by bolo ochotných kúpiť nepredané a nezávadné jedlo tesne pred časom spotreby, ak by zaplatili menej.

Prečítajte si tiež: