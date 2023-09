V rokoch 2023 až 2025 sa mení fixácia hypoték aj výška ich úrokových sadzieb. Viacerí žijú v obavách, o koľko sa im zvýšia úroky a či vôbec budú schopní ich splácať. Refinancovaných bude cca 350 000 hypoték, čo je 46 percent hypotekárneho portfólia. Rizikovú skupinu predstavuje len 3 500 z nich – čiže asi 3 000 domácností môže čeliť potenciálnemu riziku, že nebudú schopné splácať hypotéku.

O koľko narastú splátky? Splátky vzrastú v priemere o 92 eur, vo väčšine domácností nárast nepresiahne sumu 100 eur. Nárast splátok presahujúci 20 % príjmu nastane iba pri 1 percente hypoték. Podľa údajov NBS sa v prípade polovice refixovaných hypoték zostatková splatnosť pohybuje medzi 18 až 23 rokov, zostatková hodnota istiny je v rozmedzí 35- až 50 000 eur a úroková sadzba týchto hypoték je od 0,8 do 1,3 %.

Ak ľudia majú pochybnosti o výške novej splátky hypotéky, pomôže im Refix kalkulačka od Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Každý si na webovej stránke www.sbaonline.sk/refixaciahypotek vie vypočítať, o koľko sa mu navýši splátka úveru vplyvom nárastu úrokových sadzieb. SBA upozorňuje, že prepočet pomocou Refix kalkulačky sa môže od reálneho prepočtu mierne líšiť. Ten závisí od presného dátumu splátky v mesiaci a dátumu refixácie. Banky zároveň môžu mať rozdielne bázy úročenia. Vypočítaná splátka úveru nezahŕňa platbu poistného, ak máte poistený úver či nehnuteľnosť. Takže skutočnú výšku splátky, ktorú budete hradiť, doladíte so svojou bankou. Refix kalkulačka SBA vám však pomerne presne ukáže, na akú splátku sa treba pripraviť.

Vyrátajte si výšku splátok! Na webovej stránke SBA nájdete Refix kalkulačku, ktorá vám pomôže zistiť, ako sa zmenia úroky na vašej hypotéke po refixácii. Stačí ísť na web www.sbaonline.sk/refixaciahypotek a vyrátate si, o koľko sa vám navýši terajšia splátka vplyvom nárastu úrokových sadzieb.

Ako potvrdzujú zistenia SBA, nesplácanie úverov na bývanie nie je reálnou hrozbou ani v najbližších rokoch. Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) je podiel nesplácaných hypoték u nás 1,1 percenta z celkového počtu 685 000. Je teda na najnižšej úrovni za celé takmer 20-ročné obdobie, odkedy sú tieto údaje NBS k dispozícii.

SBA podobne ako NBS výraznejšie problémy so splácaním hypoték neeviduje, podľa jej zistení neexistuje ani významné riziko nesplácania úverov na bývanie v budúcnosti v dôsledku refixácie. Situáciu s úvermi na bývanie vyhodnotila na základe detailných analýz.

Vďaka striktným pravidlám NBS na poskytovanie úverov sú klienti bánk chránení pred negatívnymi dôsledkami inflácie. Situáciu môžu skomplikovať odvod či zdanenie zisku bánk, ktoré niektorí politici navrhujú. Ak by sa realizoval, môže znížiť stabilitu bánk i poskytovania úverov. „Zisk je nevyhnutnou súčasťou silného a stabilného bankového sektora. V zmysle zákona o bankách sú banky povinné dosahovať zisk. Ak by sa však znížil dodatočným zdanením či odvodom, pocítiť to môžu aj klienti bánk,“ približuje Milena Koreňová, výkonná riaditeľka SBA. Potom sa až 13-tisíc rodín nemusí dostať k hypotéke. Toto číslo platilo pri osobitnom odvode, ktorý chceli poslanci odhlasovať nedávno. Banky by mali menej o 1,125 miliardy eur ročne na poskytovanie úverov. Pri priemernej výške hypotéky 85-tisíc eur by sa sen o vlastnom bývaní mohol rozplynúť 13 200 rodinám ročne.

Ak by sa zisk bánk znížil dodatočným zdanením či odvodom, pocítiť to môžu aj klienti bánk, upozorňuje Milena Koreňová, výkonná riaditeľka SBA. Zdroj: SBA

Banky na Slovensku chcú, vedia a budú pomáhať rodinám, ktoré to budú potrebovať – rovnako, ako to robili aj počas koronakrízy. Vždy sa snažia nájsť vyhovujúce riešenia. Ak sa niekto dostane do problémov so splácaním, SBA odporúča dlžníkom komunikovať so svojou bankou. Najlepšie ešte predtým, ako sa dostanú do finančných ťažkostí. Banky môžu mať rôzne nástroje a stratégie, ktorými sa budú snažiť dlžníkom pomôcť s vyššími úrokmi.

Takisto je však dobré myslieť na nepredvídané problémy dopredu a mať pre takéto prípady finančnú rezervu. Pomáha napríklad pravidelne si odkladať časť príjmu na sporiaci účet. Finančná rezerva by mala byť vo výške 3- až 6-násobku splátok všetkých úverov dlžníka.

