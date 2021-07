Prúdi k nám teplý vzduch z Afriky, každý deň preto bude podľa predpovede na našom území teplejšie. Už dnes sa teploty na mnohých miestach Slovenska budú šplhať na vyše 30 °C, pričom v najteplejších oblastiach na západnom a strednom Slovensku by sa mali dostať až k 37 °C. „Štvrtok je tým dňom, keď by malo byť najteplejšie. Očakáva sa, že teploty budú na našom území stúpať na 30 až 38 °C,“ hovorí Peter Minárik z iMeteo.sk. SHMÚ dokonca prepdovedá na juhozápade štyridsiatky!

Najhoršie to budú mať ľudia, ktorí pracujú väčšinu dňa vonku. Podľa aktuálnych údajov sa to týka až 15 miliónov Európanov. Každému z nich hrozí veľké riziko. Súčasťou slnečného žiarenia, ktoré nie je viditeľné voľným okom, sú ultrafialové (UV) lúče. Dokážu preniknúť hlboko do kože, čím prispievajú k vzniku pro zápalového prostredia a zvyšujú riziko rakoviny kože. Dlhodobé vystavovanie pokožky ultrafialovému žiareniu je rozhodujúcim faktorom pre vznik rakoviny kože. Najsilnejšie je ultrafialové žiarenie práve počas pracovného času, medzi 10. a 16. hodinou.

V týchto podmienkach pracuje aj zamestnanec vinohradníctva Martin. „V exteriéri pracujem tak rok-dva. Už dlhšie obdobie sledujem, že sa mi na hlave tvoria také fľaky a aj lupiny, občas sa to zlepšuje, inokedy zhoršuje,“ povedal.

Hrozia však aj oveľa vážnejšie problémy. Pravdepodobnosť vzniku nemelanómovej rakoviny je až trikrát väčšia u ľudí, ktorí pracujú dlhodobo vystavení slnečnému žiareniu po obdobie viac ako 5 rokov. Týka sa to najmä stavebných pracovníkov, poľnohospodárov či zamestnancov v službách a cestovnom ruchu. „Sú to všetci vinári, cestári, poštári, doručovatelia, je to naozaj veľmi široká skupina populácie, ktorá sa v rámci svojho pracovného času povinne opaľuje. Ľudia si myslia, že opaľovanie je iba to, keď ležíme na deke a slníme sa, ale opaľovanie je každý pobyt kože na slnku. Teda aj keď čakáme na električku, keď ideme na prechádzku,“ vysvetlila Gabriela Kolátorová zo Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Najlepšou ochranou proti slnku je podľa kožnej lekárky zahalenie kože, no ľudí, ktorí pracujú v lete vonku je podľa doktorky Kolátorovej veľmi náročné nútiť, aby mali stále dlhé rukávy, dlhé nohavice a zahalené tváre. „Pri teplote 37 stupňov sa to ani nedá, tí ľudia by sa tam zbláznili. Preto treba robiť ochranu kože, aby bola koža pred účinkami slnka chránená,“ dodala Kolátorová. Samozrejmosťou musí byť opaľovací krém s SPF 30 a viac.

