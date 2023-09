Rozmarín

Má úžasnú svojskú chuť, hodí sa do dusených, pečených, smažených i čerstvých pokrmov, aj ako korenina do dresingov a omáčok. Rozmarín navyše pomáha upokojiť nervový systém a zlepšuje spánok. Ak ste unavení, urobte si rozmarínový kúpeľ. Desať stoniek vylúhujte pol hodinu v litri vody a vhoďte do vane. Opatrní by ale mali byť tí, ktorých trápi vysoký krvný tlak, táto bylinka ho totiž zvyšuje.

Ginko dvojlaločné

Považujú ho za najstaršiu liečivú bylinu na svete. Okrem toho, že pomáha zlepšovať pamäť, vplýva aj na odolnosť organizmu. Má čistiace, antiseptické a antibakteriálne účinky, čaj z neho sa určite zíde pri prechladnutí či chrípke. V obchodoch nájdete sušené listy, kvapky i kapsule, vždy si však overte kvalitu produktu.

Šalvia lekárska

Pre jesenné virózové obdobie je ako stvorená, pomáha pri liečbe horných dýchacích ciest, čaj najmä pri vykašliavaní, ale upokojuje i boľavé hrdlo a mandle. Ak nie ste práve milovníkom čaju, namočte šatku do šalviového odvaru a prikladajte si ju k hrdlu. Šalvii by sa mali vyhnúť tehotné a dojčiace ženy.

Medovka lekárska

Na nepríjemnú jesennú únavu zaberá medovka lekárska. Okrem toho, že priaznivo pôsobí na imunitu, organizmus upokojuje a zbavuje ho nervozity a bolesti hlavy. Zo sušenej si môžete uvariť čaj, použiť ju aj ako koreninu na pečené mäso, zeleninu, alebo pri relaxovaní v podobe éterického oleja. Medovkový čaj popíjajte najmä večer, pre dobrý spánok.