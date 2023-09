Má veľa vitamínov a aj mnohé ďalšie pozitíva pre naše zdravie. Ale pozor! Ak si myslíte, že ho môžete vypiť veľa a budete o to zdravší, mýlite sa! Burčiaku stačia tri deci denne.

Burčiak je kvasiaci hroznový mušt; akýsi medziprodukt, ktorý vzniká pri výrobe vína s obsahom alkoholu do 6 %. Vyrába sa z odkaleného muštu, ktorý sa získava sedimentáciou, čím sa odstráni prach, tuhé častice, ale aj zvyšky postrekov, hlina a nežiaduce vône. Farba a vôňa nám prezradí, či je kvalitný.



Kvalitný burčiak má napriek svojmu vysokému obsahu cukru aj množstvo zdraviu prospešných látok. Avšak diabetici by si mali dať pozor!



Ak si niekto myslí, že čím viac burčiaku vypije bude zdravší, tak sa mýli. Väčšie množstvo burčiaku môže vďaka obsahu kvasiniek spôsobiť búrku v našich črevách. Denná dávka by nemala byť viac ako 3 decilitre.

Burčiak obsahuje vitamíny, minerály, stopové prvky a ďalšie prospešné látky, z ktorých niektoré pochádzajú z hrozna a iné z kvasiniek. Má veľa vitamínov, najmä vitamíny skupiny B, stopové prvky, minerály a ovocné cukry, obsahuje železo, zinok, má priaznivé účinky na trávenie, dobre pôsobí na nervovú sústavu, vďaka tiamínu zlepšuje pleť aj činnosť srdca.



Kyselina pantotenová, ktorú obsahuje, má zas pozitívny vplyv na zažívacie ústrojenstvo a sliznicu. "V prípade červeného burčiaku treba spomenúť antioxidant resveratrol, ktorého priaznivé účinky na srdcovo-cievny systém boli vedecky dokázané," hovorí Zuzana Klinčáková z Poradne zdravie Regionálneho úradu verejného zdratovníctva. "Okrem toho ako antioxidant bráni starnutiu na bunkovej úrovni, a tým pomáha predchádzať civilizačným ochoreniam," dodáva odborníčka.

