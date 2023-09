Podľa pediatrov je vzdelávanie rodičov veľmi dôležité, aby títo zvládli virózy doma a viac sa venovali prevencii. „Webová stránka poradí rodičom v starostlivosti o zdravie svojich detí doma,“ vysvetlila hlavná odborníčka pre primárnu starostlivosť detí Elena Prokopová. Rodičia sa dozvedia ako riešiť zažívacie problémy, teplotu, hnačky, zvracanie, nájdu návod kedy je potrebná návšteva lekára, odborníci poradia, čo si všímať a ako riešiť problémy v oblasti duševného zdravia detí.



Ako povedala psychologička Jana Caban, „rastie záujem o návštevy psychológa, či psychoterapeuta nielen zo strany rodičov, ale aj deti často komunikujú svoj záujem stretnúť sa so psychológom.“



Stránka obsahuje aj informácie o výžive. „Ponúkneme aj informácie o skladbe jedálnička a stravovacích návykoch,“ uviedla doktorka Prokopová.

Webka bude rodičov vzdelávať aj v prístupe k deťom s alergiou alebo poruchou imunity. „Najčastejšie problémy detí sú respiračné infekcie, kašeľ, či prejavy alergie,“ vraví doktorka Zuzana Rennerová. „Mnohí rodičia ich považujú za problém a žiadajú vyšetrenie špecialistom. Tieto ochorenia sú u detí častejšie, lebo ich imunitný systém ešte nie je dostatočne zrelý. Ak má dieťa osem alebo deväťkrát do roka soplík, je to úplne v poriadku,“ povedala.



Stránka má rodičom pomôcť aj v tom, aby vedeli kedy napríklad volať záchranku a kedy to potrebné nie je. „Veľká časť volaní na tiesňovú linku je indikovaná. Rozumieme strachu rodičov. Správne informácie sú kľúčové,“ dodal primár urgentného príjmu Marcel Brenner.

