Igor Bukovský je známy svojimi kontroverznými názormi. V poslednej dobe najčastejšie vyjadruje svoje postrehy k pandémii koronavírusu. Na rozdiel od lekárov z konzília odborníkov hovorí, že ide o banálne ochorenie, ktorému sa venuje viac pozornosti ako treba. V našej krajine sa podľa Bukovského všetko točí len okolo koronavírusu. „Akoby neexistovalo nič iné. Všetko sme zredukovali na COVID a v rámci toho sme ešte všetko zredukovali na rúško,“ uviedol v relácii TA3 Tak takto?!.

„Nosenie rúška je to, čo ministerstvo zdravotníctva silovými zložkami štátu vyžaduje a vynucuje na občanoch,“ kritizoval. Aj samotná Svetová zdravotnícka organizácia odporúča rúška tam, kde je komunitné šírenie. Bukovský prízvukoval, že naši odborníci stále popierajú komunitný prenos koronavírusu. Teda taký, kde sa nákaza nekontrolovateľne šíri medzi obyvateľstvom.

„Rúško môže mať opodstatnenie za predpokladu, že nemôžeme zabezpečiť minimálne 1-metrovú vzdialenosť,“vysvetlil. Táto vzdialenosť je podľa Bukovského dostatočne bezpečná pokiaľ nebudeme hulákať, kričať či spievať na seba.

„Pri bežnej reči, pri bežnom dýchaní nedochádza k takému šíreniu vírusu ani z hrdla alebo nosových dutín infikovaného človeka, ktorý by vás alebo mňa navzájom mohlo ohroziť, ak budeme vo vzdialenosti viac ako jeden meter a nestrávime spolu viac ako jednu hodinu,“ objasnil Bukovský. „Rúško podľa oficiálnych guidlinov nemá opodstatnenie, keď idete do potravín alebo do nákupného centra, kde ste vo veľkom priestore,“ tvrdí.

Podľa konzília odborníkov sú rúška efektívnym nástrojom v boji proti šíreniu COVID-19. Minister zdravotníctva Marek Krajčí po zasadnutí Pandemickej komisie vyzval na zodpovednosť mladých. Tí sú v druhej vlne hlavnými šíriteľmi nového koronavírusu, nemali by preto ignorovať význam rúšok a dodržiavanie protipandemických opatrení.

„Pokiaľ je človek mladý, má dobrú imunitu, netrpí na chronické ochorenie, nie je sa veľmi čoho báť," pripustil. „No je našou zodpovednosťou, aby sme nezvyšovali riziko prenosu tohto ochorenia na starších a seniorov. Práve nosením rúšok chránime nielen seba, ale i ostatných," upozornil Krajčí.

