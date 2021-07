Deťom hrozí po prázdninách veľké riziko. Ochorenie COVID-19 sa najviac šíri medzi tými, ktorí nie sú očkovaní. „Momentálne neočkujeme deti pod 12 rokov a z tých nad 12 rokov je zaočkovaných zatiaľ iba 15-tisíc. Je preto veľký predpoklad, že tretia vlna, ktorá príde na jeseň, sa bude šíriť najmä medzi deťmi. Navyše k tomu prispeje aj návrat do škôl,“ vysvetlila Elena Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.

Aj preto spolu s ďalšími odborníkmi vyzývajú rodičov, aby ich dali zaočkovať. Je to jediná cesta, aby sa deti mohli vrátiť do škôl a k bežnému životu. „Snažíme sa o to, aby sme po prázdninách nemuseli zase zatvárať školy,“ povedal minister Vladimír Lengvarský.

Mnohí rodičia stále s očkovaním svojich detí otáľajú. Väčšina z nich sa mylne domnieva, že deti majú aj tak priebeh covidu bez príznakov. To však nie je pravda. „Iba 23 percent detí má asymptomatický priebeh, zvyšní majú priebeh symptomatický,“ povedal Miloš Jeseňák, prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS.

Odborníci varujú, že mnohým deťom, ktoré covid prekonali aj s ľahšími príznakmi, ostali po prekonaní vážne následky. „Postcovidové ťažkosti nie sú u detí zriedkavé. Pretrváva im kašeľ, dýchacie problémy, často sú to zdravé deti, ktoré predtým nemali žiadne ťažkosti, dokonca športovci, ktorí sú takto vyradení z tréningu,“ vysvetlila Zuzana Rennerová, prednostka detskej pneumológie NÚDCH.

Zatiaľ sme stihli zaočkovať asi 15-tisíc detí starších ako 12 rokov a ďalších 5-tisíc je prihlásených v Čakárni. Na získanie kolektívnej imunity by sme mali tak ako medzi dospelými zaočkovať 80 percent z nich. V ambulanciách už očkuje 153 pediatrov a rodičia môžu prísť deti zaočkovať aj do veľkokapacitných centier, kde sa začalo vakcinovať aj bez registrácie.

