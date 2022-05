„Na Slovensku zatiaľ nebolo hlásené toto ochorenie v súvislosti s mini epidémiou v Anglicku. Samozrejme, nemôžeme vylúčiť importované prípady a môžeme očakávať, že v najbližšom období sa takýto prípad objaví aj u nás," uviedol Mikas.

Zatiaľ podľa neho nie je potrebné pristúpiť k nejakým opatreniam ako napríklad pozastavenie letov z Afriky či iným celoplošným zákrokom. „Treba zvážiť opatrenia, adekvátne reagovať, to znamená zachytiť prípad, izolovať, dať do karantény a prípadne vyhľadať kontakty," poznamenal hlavný hygienik.

Slovenskí epidemiológovia podľa neho v súčasnosti situáciu sledujú aj z medzinárodného hľadiska vďaka účinnému systému rýchleho varovania a reakcie v rámci Európskej komisie a členských štátov. „Sme informovaní o týchto prípadoch, urobili sme určité opatrenia, vydali sme usmernenie Úradu verejného zdravotníctva, kde sú všetky náležitosti, týkajúce sa prevencie, diagnostiky, liečby a správania ľudí," dodal Mikas.

Staršie ročníky sú chránene. Ľudia narodení do roku 1976 majú v sebe totiž vakcínu proti variole - pravým kiahňam. Po tomto roku sa povinná vakcinácia proti tomuto ochoreniu stopla, nakoľko sa variolu podarilo eradikovať. „Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že vakcína proti pravým kiahňam, proti variole, by mala byť v 85 percentách účinná,“ povedal hlavný hygienik s tým, že zatiaľ nie je dôvod na preventívne či celoplošné očkovanie touto vakcínou.



Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky a Rakúska.

