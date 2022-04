Majitelia starších rodinných domov sa majú na čo tešiť! Ministerstvo životného prostredia už od leta spustí dotácie na obnovu tridsaťtisíc nehnuteľností v sume viac ako 528 miliónov eur. Stačí mať niečo nasporené alebo si požičať za výhodných podmienok a štát vám doplatí druhú polovicu do výšky 19–tisíc eur. Pozrite, kto môže o štedrú dotáciu požiadať.

Náklady za teplo predstavujú jednu z najvyšších položiek rodinného rozpočtu. Zateplením domu môžete ušetriť nemalé prostriedky, navyše teraz môžete od štátu získať štedrú dotáciu. Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) zverejnilo podrobnosti, kto sa môže prihlásiť do výzvy na obnovu domu. Z Plánu obnovy Európskej únie na to dostaneme vyše pol miliardy eur.

„Najmenej by sme chceli obnoviť 30-tisíc domov, ale veríme, že ich bude viac. Slovensko potrebuje obnovu najmä teraz, keď energetická bezpečnosť štátu je ohrozená,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj. Smelý plán chce šéf envirorezortu stihnúť do roku 2026. Do konca tohto roka uzatvorí SAŽP zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov.

Dôležitým kritériom na získanie príspevku je vek rodinného domu. Vlastník môže získať financie na obnovu 10- a viacročného domu na základe listu vlastníctva. Majiteľom nehnuteľnosti musí byť aspoň jeden rok.

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia budú môcť požiadať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. „Vytvorili sme mechanizmus, aby prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčasnosti nedokázala ani čiastočne financovať obnovu rodinného domu. V extrémnom prípade stačí iba 980 eur na to, aby žiadateľ dostal 19.000 eur na obnovu svojho domu," povedal minister Budaj. Zvýhodnenou skupinou budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, ktorý sám vychováva dieťa, a rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím dieťaťa.

Štandardná skupina žiadateľov môže polovičnú dotáciu v maximálnej sume 19-tisíc eur. Zvyšok peňazí si musíte doplatiť z úspor a ten, kto peniaze nemá, bude môcť získať výhodný úver garantovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Rozhoduje aj dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

Výzva na obnovu bude vyhlásená v treťom štvrťroku 2022. Envirorezort pristúpil k zverejneniu podmienok v predstihu aj preto, aby sa ľudia mohli pripraviť. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke obnovdom.sk.

Peniaze bude možné využiť napríklad na vypracovanie projektovej dokumentácie, zateplenie domu, výmenu okien či vykurovacieho zariadenia, ale aj na odstránenie azbestu. Realizovať bude možné aj zelenú strechu, solárny kolektor, fotovoltický panel, nádrž na dažďovú vodu alebo vonkajšie žalúzie.​

