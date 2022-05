V Bruseli riešia, ako skrátiť pracovný týždeň: Predĺžia nám víkend na 3 dni? ×

Pred nami je víkend. Čo by ste povedali na to, ak by namiesto dvoch dní trval tri dni? Otázku skráteného pracovného týždňa riešili minulý týždeň na Bruselskom ekonomickom fóre. Lákavý koncept práce už testujú aj prvé firmy na Slovensku. Po ročnom experimentovaní ho jedna spoločnosť zaviedla naplno, iné tak fungujú už dlhšie. Bude na Slovensku realitou víkend od piatka do nedele a aké sú výhody či nevýhody?