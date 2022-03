Brigádny generál Lengvarský (52) zažil vojnu na vlastnej koži: Radšej som lekár ako vojak!

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) síce v súčasnosti pôsobí vo vláde, no nezaprie v sebe generála. Môžu za to roky v službe Ozbrojených síl. Predtým, ako sa stal ministrom, bol šéfom vojenských lekárov a riaditeľom vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pôsobí síce stroho, no rázne a v drvivej väčšine platí to, čo povie. Porozprával nám o svojich zážitkoch z vojny.