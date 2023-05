Slováci sa dočkali! Ešte do dnes museli za lacným oblečením cestovať do susedného Rakúska, keďže sa najbližší Primark nachádzal pred Viedňou v nákupnom centre G3 Shopping Resort Gerasdorf. Na svoje si však už prídu aj Bratislavčania. Prvý Primark na Slovensku otvorili v novej časti nákupného centra Eurovea a do dvojpodlažnej predajne investoval reťazec viac ako 10 miliónov eur.

Na slávnostnom otvorení predajne sa ako čestní hostia zúčastnili veľvyslanec Írska na Slovensku pán Dermot McGauran, ako aj starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov pán Martin Chren, ktorí spoločne privítali značku Primark na Slovensku.

Primark Bratislava sa rozprestiera na 3 660 m2 predajnej plochy a ponúka zákazníkom jedinečné módne trendy, vrátane tých najnovších letných. Zákazníci sa okrem dostupných cien môžu tešiť na kvalitný každodenný tovar z oblasti dámskeho, pánskeho, detského a domáceho oblečenia, ako aj kozmetiky a doplnkov. Od štýlových plaviek a letných šiat až po výrazné obleky a doplnky.

V Primarku nájdete lacné oblečenie ale aj kozmetiku a rôzne doplnky. Zdroj: Primark

„Sme nadšení, že dnes ráno otvárame brány našej prvej predajne na Slovensku. Otvorenie predajne na piatom trhu v strednej a východnej Európe a na 16. medzinárodnom trhu je pre našu spoločnosť a našich kolegov významným dňom. Sme radi, že môžeme privítať zákazníkov v našej krásnej novej predajni a po prvýkrát na Slovensku predviesť našu jedinečnú ponuku," hovorí Maciej Podwojski, riaditeľ spoločnosti Primark pre strednú a východnú Európu.

Okrem Primarku na Slovensku, predajca otvorí koncom júna svoju druhú predajňu v Rumunsku v AFI Cotroceni v Bukurešti a ďalšie dve predajne v Poľsku, v Magnolia Park vo Vroclave a v nákupnom centre Manufaktura v Lodži koncom tohto roka. V budúcom roku bude predajca expandovať aj do Maďarska, čím sa jeho celková stopa v strednej a východnej Európe zvýši na 13 predajní na šiestich trhoch.