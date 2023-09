Paradajky obsahujú vitamín B1, B2, B6, C, E a provitamín A, z minerálnych látok vápnik, fosfor, železo, jód, meď a draslík. Sú vynikajúcim liečivom na zápal močových ciest, čistia obličky, pomáhajú pri nezhubnom zväčšení prostaty. Pri horúčkach je čerstvá šťava skvelým zdrojom tekutín a minerálnych solí, ochladzuje telo a uľavuje od únavy.

Pochádzajú zo západnej časti Južnej Ameriky a do Európy ich doviezol Kolumbus na konci 15. storočia, o dvesto rokov neskôr sa stali bežnou súčasťou jedálneho lístka. Po dozretí sú plody červené, ale poznáme aj odrody, pri ktorých sú dozreté plody žlté alebo oranžové, dokonca aj fialové.

Plody jednoročnej rastliny obsahujú veľké množstvo semienok a na povrchu plodu je lesklá a hladká šupka, ktorú vždy radšej skonzumujte než by ste ju mali ošúpať, pretože v nej sa nachádzajú veľmi prospešné látky. Sú vynikajúcim zdrojom vitamínu K. Vitamín A, ktorý sa nachádza v paradajkách pôsobí blahodarne na vlasy a zlepšuje zrak.

Paradajky obsahujú vitamín C a "silný antioxidant lykopén, ktorý sa nachádza v šupke a paradajkám dodáva červenú farbu", hovorí Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.



Majú antioxidačné účinky, ktoré ničia voľné radikály. Oproti iným druhom zeleniny, rajčiny dokážu zachovať dôležité látky aj po uvarení. Dokonca sú výživnejšie uvarené ako čerstvé, nakoľko sa veľké množstvo lykopénu uvoľňuje až po tepelnom spracovaní.



Udržujú tráviaci systém zdravý tým, že zabraňujú zápche aj hnačke. "Okrem toho majú veľké množstvo vlákniny, ktoré môžu vylučovať črevá a znižovať príznaky zápchy", tvrdí odborníčka.



Vedeli ste, že pravidelná konzumácia ovplyvní aj vašu náladu? Na svedomí to má látka tyramín, a čím sú plody zrelšie, tým je jeho množstvo vyššie.



Konzumácia paradajok môže určitej skupine ľudí spôsobovať problémy. Opatrní by mali byť preto ľudia s alergiou a intoleranciami.

