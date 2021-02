Podľa covid automatu potrebuje drvivá väčšina Slovákov negatívny test nie starší ako 7 dní pri ceste do práce, do banky či na poštu alebo do prírody v inom okrese. Ľudia sa môžu zadarmo otestovať v niektorom mobilnom odbernom mieste (MOM). Tých v poslednom čase vyrástlo ako húb po daždi.

Aj keď samosprávy mnohé MOM-ky po celoplošnom skríningu zrušili, vznikli stovky súkromných odberných miest. Záujemcovia sa mohli do 1.2. 2021 prihlásiť do výzvy ministerstva zdravotníctva.

„Týmto spôsobom opäť rozširujeme nielen kapacity, ale aj celkový systém mobilných odberných miest, kde verejnosť má zadarmo k dispozícii diagnostické vyšetrenie na ochorenie COVID-19 aj počas víkendov a štátnych sviatkov,“ uviedol pri spustení výzvy minister zdravotníctva Marek Krajčí (OľaNO).

Tí podnikavejší neváhali a zriadili súkromné odberné miesta. Niet sa čo čudovať, za prevádzkovanie MOM-ky môžu dostať od štátu aj 30-tisíc eur mesačne. Stačí splniť podmienky – nájsť priestor, pracujúcich a prevádzkovať testovanie minimálne šesť dní v týždni aspoň po 8 hodín.

„Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu,“ uviedlo v podmienkach výzvy ministerstvo zdravotníctva.

Súkromná MOM-ka dostane na úvod od štátu príspevok 1 118,87 eura za materiálno-technické vybavenie mobilného odberného miesta. Ak je v exteriéri, jednorazový poplatok je vo výške 1 188,87 eura. Za každý deň testovania dostáva interiérové odberné miesto paušálnu platbu 844,52 eura počas pracovných dní a 1156,10 eura cez víkendy či sviatky. Testovacie miesta v exteriéri dostanú o čosi vyššie platby – 871,05 eura za pracovný deň a 1 295,35 eura za dni pracovného pokoja. Pri 31-dňovom mesiaci tak miesto, ktoré testuje 7 dní v týždni po 8 hodín, dostane od štátu 30 396,95 eura.

Ministerstvo neurčilo, koľko ľudí za deň musí takéto miesto otestovať. Ak by aj nik neprišiel, paušálnu platbu dostane. Poskytovateľ však musí zaručiť, že je schopný denne otestovať 250 ľudí. Ak prekročí tento počet, za každého ďalšieho človeka dostane 2,50 eura navyše. Za antigénové testy pritom odberné miesto neplatí, dostane ich od štátu.

Podnikavci, ktorí sa v čase krízy chopili tejto šance, si pochvaľujú. „Zapojiť sa mohol každý. Ja som túto príležitosť využil, no musel som pre to aj niečo spraviť. Nájsť vhodné priestory, zdravotníkov a ďalší personál, požiadať o povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva. Áno, oplatí sa to, ale bez finančnej motivácie by to predsa nik nerobil,“ povedal otvorene jeden z poskytovateľov pre náš denník, ktorý chcel ostať v anonymite. Spustil viacero súkromných odberných miest, a tak si za mesiac poriadne prilepší.

