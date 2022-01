Vyčíňanie tínedžerov, ktorí do 11-ročného dievčaťa liali alkohol, bili ju a všetko si to nahrávali na mobil, šokovalo celé Slovensko. Skúsená detská psychologička Gabriela Herényiová z Filozofickej fakulty UK povedala, čo teraz prežíva obeť a kde treba hľadať dôvody týchto zverstiev.

Môže toto vyčíňanie mať súvis so zatvorenými školami a psychickými zmenami v dôsledku pandémie u detí?

- Jednoznačne áno. Musím povedať, že som bola zúfalá, keď som sa dívala na správy. Uvedomila som si, koľko máme práce my psychológovia v oblasti práce s deťmi. Ako spoločnosť sme ich dali nabok, nechodia do školy, len to neznamená, že sme vyriešili ich problémy, práve naopak. My sme im tie problémy ešte naložili. Zobrali sme im školu, krúžky, kamarátov. Keď sú izolovaní, tak ako to bolo v tomto prípade, v nejakom objekte bývalého družstva, tam ich nikto nemôže vyrušiť, majú „voľné pole“ a môžu si vyskúšať všetky tie zverstvá, ktoré robili, pretože to vidia vo filmoch a ešte sú v takom veku, že nevedia domyslieť dôsledky. Začiatkom februára máme online školsko-psychologickú konferenciu, kde sa určite budeme zaoberať aj týmto prípadom. Toto musíme riešiť a nielen rozprávať, ale aj niečo naozaj urobiť pre tie deti.

Ako predísť takýmto prípadom?

- Prevencia - starať sa o deti, dať im späť krúžky, dať im možnosť športovať, niekde sa realizovať. Oni tu dokazovali, akí sú silní a dokazovali to na tej najslabšej. To dievča má len 11 rokov, ostatní boli starší tínedžeri. Vždy si vyhliadnu toho slabšieho. Je to typická ukážka šikanovania, o ktorom toľko hovoríme.

Čo teraz prežíva obeť - to 11-ročné dievča? Čo treba robiť, aby sa dokázalo vrátiť do normálneho života, medzi spolužiakov?

- Bude to nesmierne ťažké, to dievčatko potrebuje špeciálnu odbornú psychologickú pomoc. Doslova a do písmena psychológa, ku ktorému by si našla vzťah - to je veľmi dôležité, aby mu dôverovala. Už len vybudovanie toho vzťahu bude trvať minimálne dva, tri mesiace. Potrebuje niekoho, komu sa môže pravidelne zveriť so svojimi problémami a to bude veľmi ťažké. Neviem, v akom sociálnom prostredí to dievča žije, ale myslím si, že v takýchto prípadoch by mal zakročiť štát a poskytnúť jej pomoc.

Kedy by mali rodičia spozornieť, že niečo podobné hrozí ich dieťaťu?

- Pri zmene správania. Tým, že sme doma, menej sa chodí von, akokeby sme si prestali všímať vlastné deti. Každá zmena reakcie, každý nový odpor, negativizmus musí rodičovi signalizovať, že niečo sa deje s tým dieťaťom. Je len na nás, na rodičoch, aby sme sa snažili si vytvoriť vzťahy, v ktorých nám deti budú dôverovať. Aby sme len nemali prednášky, ale aby sme sa im snažili porozumieť. Ukázať im, že aj za našich čias sa ťažko žilo mladým, že aj my sme skúšali všeličo, čo sa nevyplatilo, aby videli, že aj rodič je len obyčajný človek. My, rodičia sa často staviame do role neomylných nadľudí, ktorí všetko zvládajú a toto deti nemajú radi. Skúsiť ukázať tú pravú ľudskú tvár je oveľa lepšie.

VIDEO: Pozrite si nechutné zábery, ktoré tínedžeri posielali svojím kamarátom



Čítajte na ďalšej strane: Čo sa v Miloslavove stalo >>