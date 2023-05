Slovákmi obľúbené Chorvátsko sa dostalo do pasce nadmernej turistiky a letných davov, ktoré „dusia“ mnohé destinácie. Po novom chcú preto úrady kontrolovať počet turistov, ktorí na Jadranské pobrežie pricestujú. Ako to má fungovať?

Do leta by vláda mala poslať do verejnej konzultácie návrh prvého zastrešujúceho zákona o cestovnom ruchu, čím sa Chorvátsko stane prvou krajinou, ktorá začne takto riadiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, informuje Novi List.

Totiž v Európe, ale aj v širšom meradle je stále viac príkladov toho, ako sa určité destinácie alebo regióny presúvajú, aby sa „vyrovnali“ s nadmernou turistikou. Posledným príkladom bol taliansky región Južné Tirolsko, kde obmedzili kapacity na čísla z rekordného roku 2019.

Kým v susednom Taliansku sa jednoducho „odrezali“, pokiaľ môžu a chcú, v Chorvátsku je to iné, komplexnejšie. Tento prístup sa používa na potlačenie negatív, ktoré sa dejú v cestovnom ruchu. "Naša krajina sa tiež dostala do pasce nadmernej turistiky, nafúknutých čísel a letných davov, ktoré „dusia“ mnohé destinácie. No je tu aj realitný biznis, ktorý nekontrolovateľne prekvitá a všetko dokopy hrozí, že sa „zožerieme“," píše portál.

V Chorvátsku existujú aj iniciatívy smerujúce k väčšej udržateľnosti niektorých destinácií, ako napríklad Mali Lošinj alebo projekt „Rešpektujte mesto“ v Dubrovníku, ktorý tiež obmedzil počet výletných lodí, ale doteraz prakticky žiadna takáto komplexná iniciatíva na národnej úrovni nie je.

"Vidíme, že počet našich hostí rastie, vstup do schengenského systému a eurozóny tento trend ešte zvýrazní. Preto sme sa pustili do reformy cez štyri prvky, od prijatia stratégie, cez ktorú sme chceli do centra postaviť miestne obyvateľstvo, cez národný plán rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu do roku 2027, samotný zastrešujúci zákon o cestovnom ruchu, a zdrojov financovania," uviedla rezortná ministerky Nikolina Brnjac.

