Je to presne mesiac, čo Rusko inváziou na Ukrajinu rozpútalo najväčší ozbrojený konflikt od skončenia druhej svetovej vojny. Vladimir Putin oznámil začiatok tzv. špeciálnej operácie vo štvrtok 24. februára na svitaní. Odvtedy je Ukrajina dennodenne pod ruskou paľbou. Výsledkom sú škody za stovky miliárd eur, tisíce mŕtvych a zranených civilistov vrátane desiatok detí, milióny utečencov a obrovská neistota, ktorá zavládla nielen v Európe, ale prakticky na celom svete. Čo sa musí stať, aby sa to skončilo?

Napriek tomu, že varovania o ruskom útoku prichádzali od amerických tajných služieb niekoľko dní pred „dňom D“, asi nikto nechcel veriť tomu, čo sa v to štvrtkové ráno pred mesiacom naozaj stalo. Ruské tanky, lietadlá, delostrelectvo a asi 150-tisíc vojakov zhromaždených pri ukrajinských hraniciach sa dali do pohybu a napadli Ukrajinu. Rusi udreli z východu, z juhu smerom od anektovaného Krymu, a dokonca aj z Bieloruska. Cieľom invázie podľa slov Putina mala byť „demilitarizácia a denacifikácia“ Ukrajiny, no aj laikom bolo zrejmé, že to je len zámienka a skutočným cieľom Ruska je mocensky ovládnuť 44-miliónovú krajinu. Putin pridal aj mrazivý odkaz každému, kto by chcel Rusov zastaviť: „Ak sa tak rozhodnete, budete čeliť väčším následkom, akým ste kedy v minulosti čelili,“ vyhlásil.



Výbuchy sa ešte prvý deň ozvali z Kyjeva, Charkova, Mariupoľa, Dnipra, Ľvova či mesta Ivano-Frankivsk, ktoré je vzdušnou čiarou len 160 km od slovenských hraníc. Prvé jednotky začali prenikať dovnútra krajiny.

Ukrajinci však agresora neprivítali s nadšením. Od začiatku sa okupantom postavili na húževnatý odpor, ktorého symbolom sa stal prezident Volodymyr Zelenskyj. „Nepotrebujem odvoz. Potrebujem muníciu,“ odkázal po prvom dni bojov Američanom, ktorí mu ponúkli pomoc s únikom pred zajatím či smrťou. Putinov plán bleskovej vojny nevyšiel.



Európska únia sa rýchlo dohodla na ekonomických sankciách proti Rusku. V súčasnosti sa rokuje už o piatom sankčnom balíku. Severoatlantická aliancia (NATO) avizovala, že do konfliktu priamo nezasiahne, pretože by to znamenalo zatiahnutie mnohých európskych štátov do vojny. Členské štáty však posielajú Ukrajine zbrane, muníciu a humanitárnu pomoc.



Mesiac od začiatku vojny sa ruskej armáde nepodarilo získať kontrolu nad žiadnym veľkým ukrajinským mestom s výnimkou Chersonu na juhu krajiny. V 300-tisícovom meste miestni obyvatelia usporadúvajú každodenné protesty proti ruským okupantom.



Český bezpečnostný expert Andor Šándor upozorňuje, že Ukrajincom sa síce darí odrážať útoky, ale také jednoznačné to nie je. „Povedal by som, že na juhu sú na tom Rusi lepšie ako Ukrajinci. Tam už ich odrezali od Azovského mora a ak sa im podarí cez Cherson ofenzíva na Odesu, čo nebude jednoduché, ale ak by ovládli Odesu, tak odrežú Ukrajinu od prístupu k moru, čo by bol obrovský problém pre Ukrajinu,“ povedal Šándor pre Plus JEDEN DEŇ.



Čo Putinovi odkázal minister Naď? >>