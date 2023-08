Sú však v našom tele aj orgány, ktoré si často nevšímame, no zohrávajú kľúčovú úlohu v našom zdraví a bez nich by sme nemohli žiť. Výborným príkladom je "podceňovaná" pečeň.



Orgány, bez ktorých by človek mohol bez závažných následkov prežiť, sú napríklad slepé črevo, žlčník, slezina, hrubé črevo, žalúdok, jedna oblička, jedno pľúce, či reprodukčné orgány.



Viaceré funkcie sleziny môže prevziať pečeň



Nachádza sa v ľavej hornej časti brucha, vedľa žalúdka a za ľavými rebrami. Pomáha filtrovať krv, bojuje proti baktériám v krvi, kontroluje hladinu bielych krviniek, odstraňuje všetky staré a poškodené červené krvinky. Je dôležitou súčasťou imunitného systému, ale môžeme prežiť aj bez nej. Je tomu tak preto, že mnohé je funkcie môže prevziať pečeň.



O slezinu ľudia najčastejšie prichádzajú po dopravných alebo športových nehodách, po silnom údere do brucha alebo po zlomenine rebier.

