Odvčera majú Slováci novú povinnosť. Kto chce väčšiu slobodu, musí preukázať, že nie je infekčný. Aj keď vás neskontrolujú pri každom vchode, certifikát by ste mali nosiť všade so sebou. Bez neho vás totiž nemusia pustiť ani k lekárovi!

Bez potvrdenia nevybavíte takmer nič. Obchod, banka, úrad či pošta - všade tam sa dostanete, len ak ste sa boli otestovať a máte potvrdenie o negatívnom teste. Preukázať sa nemusíte, len ak pre vás platí niektorá z výnimiek. Sú to napríklad deti do 10 rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. V ich prípade je potrebné potvrdenie od lekára.

Hoci certifikát by ste mali mať stále poruke, nie všade si ho od vás vyžiadajú. Väčšina prevádzok to vyriešila oznamom o zákaze vstupu bez negatívneho testu. Pri vstupe do obchodného centra v Bratislave sa nás len spýtali, či certifikát máme, no vidieť ho nechceli. Dbali však na dezinfekciu rúk a tiež nám zmerali teplotu.

Papier sme nemuseli ukazovať ani na pošte. „Na vstupoch do pobočiek pošty je viditeľne umiestnený oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky ÚVZ. Vychádzame z toho, že občania sú oboznámení s povinnosťami, ktoré im stanovuje vyhláška ÚVZ SR,“ povedala nám hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.V menšom obchode s oblečením v centre hlavného mesta sú dôkladnejší. „Certifikát pýtam od každého, kto vojde. Ak ho nemajú, okamžite ich otočím preč. Snažím sa byť zodpovedná,“ povedala nám predavačka Jana (55).

No a ak chcete ísť napríklad do banky, bez certifikátu nad tým ani nerozmýšľajte. „Poverený pracovník požiada klientov po vstupe do pobočky o preukázanie sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19,“ informoval PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

Rovnako prísny režim funguje aj v klientskych centrách, ktoré odvčera, s výnimkou cudzineckej polície, opäť otvorili svoje kontaktné pracoviská. „Vstup do klientskych centier, oddelenia dokladov a na ďalšie pracoviská sa umožňuje len osobám s potvrdením o negatívnom teste. Kontrolu vykonávajú supervízori,“potvrdili z kancelárie ministra vnútra.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Bez certifikátu vás ani lekár neošetrí! »