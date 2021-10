Všetko majú na svedomí rastúce ceny plynu, pre ktoré sú najväčšie európske firmy vyrábajúce močovinu nútené výrobu stopnúť. Prípravok AdBlue, ktorý sa z močoviny vyrába, však potrebujú naftové autá po celej Európe. Najväčším producentom tejto kvapaliny je firma Duslo Šala, ktorá sa už dnes tiež topí v problémoch. Viac ako 1 000-percentný nárast ceny plynu ich prinútil obmedziť výrobu na minimum.

„Plyn je pre nás základná surovina, z ktorej vyrábame čpavok a z neho všetky ostatné produkty, dominantné sú minerálne hnojivá, ale aj močovina a AdBlue. Zvýšenie cien zemného plynu pre nás znamená, že v minulom roku bola cena zhruba 15 eur za megawatthodinu, dnes je to 160 eur. Začali sme generovať brutálnu stratu. Keby sme išli na plný výkon, tak by sme mali stratu desiatky miliónov eur za mesiac, takže po vzore ostatných štátov sme sa začali zamýšľať nad tým, že výrobu zavrieme," povedal Petr Bláha, generálny riaditeľ Duslo, a. s.

Situácia je vážna aj v ďalších krajinách. „Druhý najväčší výrobca v Európe je v Nemecku a ten už tiež začal škrtiť výrobu AdBlue. Tretí najväčší je v Poľsku a ten výrobu zastavil,“ vyhlásil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Podľa jeho slov bude s dostatkom prípravku v blízkej budúcnosti naozaj problém.

„Keď tieto roztoky na trhu nebudú, všetky motory kategórie od Euro 5 vyššie budú odstavené," dodal Bláha. Moderné autá bez AdBlue nenaštartujete. „Moderné naftové motory, ktoré používajú AdBlue, ju potrebujú na svoj život. Keď vám zasvieti kontrolka, máte nejakých 2 400 kilometrov na to, aby ste doplnili AdBlue. Bez AdBlue nemôžu fungovať. Čiže ak by táto kvapalina nebola, väčšina novších áut by nemohla jazdiť," vysvetlil motorostický novinár Rasťo Chvála. Kvapalinu je potrebné doplniť zhruba každých 15-tisíc kilometrov.

Problém sa však netýka len osobných áut, ale aj nákladiakov či autobusov. Veľmi vážne to bude pri poľnohospodárskych strojoch. „Poľnohospodárska technika má, pochopiteľne, aj väčšiu spotrebu AdBlue, tam toho treba viac než do bežných áut. A kým pri bežných autách máte alternatívu, benzínové alebo elektromobily, tak v poľnohospodárstve nemáte traktor na baterky ani na benzín. Tam je nafta dosť kľúčová,“ opísal Chvála.

