ASPARTÁM je takmer vo všetkých potravinách: Teraz vyšlo najavo, že ZREJME spôsobuje RAKOVINU! ×

Dávate si ho do čaju, kávy, nachádza sa v mnohých ďalších potravinách a vy ste si roky mysleli, že je lepšou náhradou cukru? Zrejme to tak vôbec nie je! Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) by mala čoskoro oznámiť, že jedno z najrozšírenejších umelých sladidiel môže spôsobovať rakovinu.