Bezplatný test už na Slovensku len tak nezoženiete. Ak nie ste plne zaočkovaní alebo ste covid neprekonali počas uplynulých 180 dní, štát ho od vás pýta na hromadných či športových podujatiach, svadbách, karoch, oslavách či pri prechode cez hranice. Za antigénový test zaplatíte 10 až 30 eur plus príplatky za cudzojazyčné certifikáty. Len pár kilometrov od Bratislavy pritom veselo testujú zadarmo aj naďalej. V susednom Rakúsku antigénové testy stále hradí štát. Boli sme sa pozrieť v obci Kittsee, či na odbernom mieste bezplatne otestujú len domácich alebo aj cudzincov.

Pred mobilným odberným miestom v obci, ktorú od Bratislavy delí len štátna hranica, počuť najmä slovenčinu. Laura (45) žijúca v Bergu tiež nevedela, ako presne testovanie zadarmo funguje pre cudzincov. „Neviem presne, ale asi potrebujete eCard, čiže kartičku o poistení, ja som ju ukázala automaticky bez toho, aby si ju niekto pýtal, takže neviem,“ povedala nám.

Istá si nebola ani Renáta (36), ktorá čakala v rade pred nami. „Ja mám tiež eCard, lebo tu pracujem, ale možno vám bude stačiť aj občiansky,“ hovorí. Ako tvrdí, kebyže nejde na víkend domov na Slovensko, ani by test nepotrebovala. „Tu ho nikde nepotrebujem, ale idem cez hranice a som zatiaľ zaočkovaná iba jednou dávkou a neuplynulo ešte 21 dní, takže potrebujem test,“ vysvetlila.

Pri okienku sme natrafili na zdravotníčku Slovenku. Tá nám vysvetlila, že test tu spravia každému. „Od 1. júla tu robíme antigénový test zadarmo každému, kto sem príde. Netreba sa registrovať, netreba mať trvalú adresu v Rakúsku ani mať rakúske poistenie. Stačí ukázať občiansky a nadiktovať telefónne číslo,“ vysvetlila.

Anketa Ste za to, aby sa u nás vrátilo bezplatné testovanie? Áno, keďže štát testy stále vyžaduje 0% Nie, takto to aspoň ľudí povzbudí k očkovaniu 0% Je mi to jedno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Pred malou búdkou stálo v rade asi 5 až 6 ľudí a stále prichádzali ďalší. Testovanie išlo rýchlo, celý proces netrvá dlhšie ako 10 minút. Registrácia je rýchlejšia, ak máte eCard. Ak ju nemáte, pri registračnom okienku strávite asi 5 minút. Nasleduje antigénový test. Na výber máte výter z nosa alebo z hrdla. „Lepšie je to z hrdla. Pri výteroch z nosa majú ľudia už problémy, krvácajú nám tu z nosa, bolí ich to, polypy sa im robia. Ja ako zdravotná sestra každému odporúčam z hrdla, je to pohodlnejšie, stačí vyplaziť jazyk a povedať veľké a,“ poradila nám zdravotníčka zo Slovenska.

Hneď po teste môžete odísť. „Na výsledok netreba čakať, príde vám do 15 minút do esemesky. Treba kliknúť na link, ktorý vám príde a zadať váš dátum narodenia. Výsledok budete mať v nemeckom aj anglickom jazyku,“ informovala zdravotníčka. Esemeska vám príde aj na slovenské číslo. V našom prípade dorazila asi do 10 minút po odchode.

Pred nákupné centrum sa podľa slov zdravotnej sestry chodí testovať veľmi veľa pendlerov zo Slovenska. Tým v súčasnosti stačí na prechod cez hranice negatívny antigénový test. Od 9. júla však budú neočkovaní pri príchode na Slovensko potrebovať PCR test nie starší ako sedem dní a za ten sa platí aj v Rakúsku, stojí 90 eur.

VRÁTIA SA TESTY ZADARMO aj na Slovensku? Prekvapivú odpoveď PREMIÉRA čítajte na ďalšej strane »»»