Ako by sa ľudia mali správať cez Veľkú noc a ako ju strávite vy?

Peter Sabaka, infektológ

- V prvom rade by sa ľudia nemali stretávať, to je absolútny základ. Mali by dodržiavať platné protiepidemické opatrenia a v žiadnom prípade navštevovať rodinu. Ja budem so svojou rodinou, s ktorou bývam v jednej domácnosti, čiže s manželkou a s dcérami. Samozrejme, do prírody budeme chodiť denne. Poradil by som aj ľuďom, aby chodili na prechádzky alebo športovať. Ale aj v prírode by nemali vytvárať skupinky, aby sa nemiešali domácnosti ani vonku.

Zuzana Krištúfková, epidemiologička

- Ľudia by mali vychádzať z desatora, ktoré odporúčame ako konzílium odborníkov. Veľkú noc strávime doma. Môžem povedať príklad, ktorý sa nám stal v rodine. Moja dcéra spolu s dvomi kamarátkami boli v piatok na antigénovom teste, všetky boli negatívne. V sobotu išli spolu do prírody, strávili asi tri hodiny v lese s rúškami. V nedeľu už jedna z nich volala, že má horúčku a je pozitívna. Človek je infekčný už dva dni pred objavením sa prvých príznakov, teda táto kamarátka bola infekčná už v sobotu. Dcéra je teraz v izolácii a na Veľkú noc s nami nebude. Čaká, či bude pozitívna, alebo ich rúška ochránili. Ľudia by si mali uvedomiť, že keď idú na odbery a sú negatívni, to neznamená, že zajtra nemôžu byť pozitívni. Ak chceme po Veľkej noci uvoľňovať, naozaj sa nesmieme stretátvať a mimo domov nosiť rúško aj v prírode a respirátor vo vnútorných priestoroch.

Peter Visolajský, lekár

- Ide hlavne o to, aby sme si uvedomili, že pandémiu na Slovensku nemáme za sebou. Momentálne síce máme pokles infikovaných, ale to sa hneď môže zmeniť, keď sa zmení správanie ľudí. Toto sú rizikové sviatky z pohľadu možného šírenia infekcie a naozaj cez tieto sviatky môže pandémia nanovo prepuknúť. Tieto dni, aj napriek sviatkom, by sme sa zase nemali stretávať a navštevovať. Strávim ich v kruhu najbližšej rodiny, v svojej bubline. Ak sa stretnem s bližšími ľuďmi, bude to v exteriéri a s respirátorom. Budem dodržiavať všetky opatrenia, vyhnem sa cestovaniu a stretávaniu ľudí, ktorých nepoznám.

Jana Bittó Cigániková, šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru

Určite by sme sa mali správať zdržanlivo. Ak vydržíme tieto sviatky, konečne sa bude uvoľňovať. Na Veľkú noc budem doma s rodinou.

