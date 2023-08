Slovensko ešte stále nie je zapísané v gastronomickom sprievodcovi Michelina. To je hlavným dôvodom, prečo do dnešného dňa nemá žiadna reštaurácia na Slovensku povestnú Michelinskú hviezdu, ktorá je akousi nálepkou najšpičkovejších podnikov z celého sveta. Naopak, domáce reštaurácie tvrdia, že by im zaradenie do Michelin Guide pomohlo aj po koronakríze, počas ktorej prišli gastroprevádzky o tržby a mnohé skrachovali.

Aj preto vznikla v týchto dňoch výzva vláde, ktorú iniciovali naši šéfkuchári, ale aj hotelieri, somelieri, dodávatelia, farmári či samotní gurmáni. Gastrosektor spustil petíciu s názvom „Aj Slovensko chce Michelina“ s tým, že to umožní dostať našu malú krajinu na gastronomickú mapu sveta. „Je to výzva našej vláde, že aj my chceme, aby Michelin prišiel na Slovensko a reprezentoval našu krajinu vo svete, pretože Slovensko na to má,” hovorí vydavateľ bedekra Gurmán na Slovensku a iniciátor výzvy Radoslav Nackin.

Na snímke zľava šéfkuchár Grand hotel River Park Jaroslav Židek, prezident Slovenských kuchárov a cukrárov Vojtech Artz, dvojnásobný Kuchár roka na Slovensku, majiteľ reštaurácie Irin, 2 Zlaté vidličky Lukáš Hesko, vydavateľ bedekra Gurán na Slovensku Radoslav Nackin, šéfkuchár reštaurácie ECK, reštaurácia roka 2023, 2 zlaté vidličky Daniel Tilinger, prevádzkový riaditeľ TMR Slovensko Branislav Kačkovič a gastronomický novinár Martin Labanc počas tlačovej konferencie Gurmána na Slovensku - bedek Zdroj: Martin Baumann

Gastroturistika je podľa jej iniciátorov neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu, ktorý zamestnáva množstvo ľudí a drobných živnostníkov, ale aj rozvíja regióny a je súčasťou marketingu a brandingu krajiny, ktorá sa cez cestovný ruch pripomína svetu. „Podobne ako športovci či umelci, aj šéfkuchári reprezentujú svoju krajinu a robia jej PR po celom svete za veľmi nízke finančné náklady,“ dodali.

Michelin nie je zadarmo, kto ho zaplatí?

Zaradenie krajín do gastronomického sprievodcu Michelina však nie je zadarmo. Od roku 1990 si musia za túto prestíž zaplatiť. Ako povedal Nackin, presnú sumu v prípade Slovenska si odhadnúť netrúfa, keďže Michelin si ju vypočíta pre každú krajinu osobitne. „Nikto nevie, aká vysoká by bola tá suma. Michelin si to vyráta podľa svojho systému, ale bude to približne niekde podľa veľkostí krajín. Čiže napríklad ako Slovinci, to by bolo 340-tisíc na rok,” priblížil Nackin.

Pri 5-ročnej zmluve by to bola suma 1 700 000 eur a zaplatiť by ju musela slovenská vláda. O tom, že slovenská kuchyňa je hodná hviezdy, si myslí aj ministerstvo dopravy. „Sme presvedčení, že Slovensko má čo ponúknuť domácim aj zahraničným turistom, preto v spolupráci so Slovakia Travel využívame viaceré možnosti propagácie krajiny,“ potvrdil pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie ministerstva dopravy Mikuláš Virág. Budú o tom ešte debatovať, pričom prípadná spolupráca s Michelinom závisí od výsledku rokovaní a dohody na úrovni vlády.

