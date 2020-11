Štátnu dotáciu pre VšZP ste označili za nehanebnosť. Prečo?



- Táto téma má dve roviny. Jedna je formálna, druhá obsahová a obe sú problém. Prvá vec je, že neprebehla k tomu žiadna, ale že žiadna diskusia. Večer o desiatej schválila koaličná rada návrh, ráno o šiestej bola vláda a už sa s tým pracovalo. Za tú noc predsa nemohla prebehnúť seriózna vedecká a odborná diskusia o tom, prečo je to potrebné, prečo tak rýchlo, takýmto spôsobom, v tejto sume či prečo sa vynechali z hry súkromné poisťovne.

Premiér Matovič s ministrom Krajčím namietajú, že sa o tom rozhodlo už 5. októbra, o čom existuje aj zápis. Mení to niečo na situácii?

- Klamú, ak hovoria, že to bolo schválené 5. októbra. V tom zápise sa hovorí, že len prebehne diskusia o tých ďalších 100 miliónoch a tá diskusia neprebehla. Spýtajte sa ktoréhokoľvek zdravotníckeho analytika, na tom vôbec nie je zhoda, že to je potrebný krok. Prečo to nemohlo počkať týždeň? Máme vari takú akútnu situáciu vo VšZP, že by krachla? Ja som sa stretol aj s pánom riaditeľom VšZP Strapkom, ktorý neavizoval nič také, že by neprežili do konca roka, keby im neprišli dodatočné peniaze. Kde bol problém počkať týždeň alebo dva, porozprávať sa s koaličnými partnermi, odborníkmi a potom prijímať rozhodnutie? Takto sa to nerobí. Strany vládnej koalície mali problém v predchádzajúcom volebnom období, keď také niečo robil Smer. Vymedzovali sa proti tomu, prečo Smer „pytlíkuje“ veci na poslednú chvíľu a potom bez diskusie to niekam predkladá do parlamentu a valcuje a oni sa teraz správajú úplne rovnako.

Teraz tá druhá rovina.

- Druhá rovina je obsahová. S koronou nikto nerátal, keď sa pripravoval rozpočet na rok 2020. Nikto nevedel, že bude výpadok HDP, ľudia nebudú môcť chodiť do práce, budú na karanténnych PN-kách, OČR-kách atď. Predchádzajúca vláda však vlani zrušila inštitút platby za poistenca štátu. Na vysvetlenie – v zdravotnom poistení ľudia platia odvody 14 percent zo svojej mzdy a ľudia, ktorí nie sú ekonomicky aktívni – dôchodcovia, ženy na materskej, deti, dôchodcovia a podobne, za nich platil štát nejakú sumu, ktorú si stanovil v rozpočte. Za Zajaca to boli 4 percentá priemernej mzdy. No a minulý rok predchádzajúca vláda zrušila tento mechanizmus a posiela do poisťovní balík peňazí bez ohľadu na to, koľko je poistencov štátu. Ale čo sa stalo v roku 2020 – výrazne narástol počet poistencov štátu práve pre PN-ky a OČR-ky. Tým za týchto ľudí nie je zaplatené do zdravotných poisťovní. Predstavuje to mohutný výpadok zdrojov, ktoré chýbajú všetkým zdravotným poisťovniam. Plus prišlo do toho aj to, že v niektorých oblastiach sú zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, lebo treba platiť testovanie a podobne. Toto všetko dohromady predstavuje výpadok 300 miliónov eur pre všetky zdravotné poisťovne, následne pre poskytovateľov aj pre pacientov. A keď nám chýba 300 miliónov, prečo sme sa rozhodli naliať 200 miliónov len do jednej zdravotnej poisťovne, akoby tie ostatné tu neboli? V Unione a Dôvere je poistených vyše 2 milióny ľudí. To sú ľudia druhej kategórie?

Premiér Matovič argumentuje, že systém je nastavený zle, pretože kým VšZP poskytuje 68 percent zdravotnej starostlivosti, dostáva len 67 percent peňazí z celkového balíka, čo predstavuje rozdiel vyše 50 miliónov eur. To nie je správny argument?

- Na to mám dve reakcie. Prvá, že ak je to 50 miliónov eur, prečo jej posielame 200 miliónov? A druhá je, že je to blud. Neviem, kto brífuje premiéra v týchto otázkach, ale buď ho klame, alebo sám tomu nerozumie. Medzi zdravotnými poisťovňami existuje systém prerozdelenia poistného, ktorý zohľadňuje skutočnosť, ako finančne nároční pacienti sú v jednotlivých poisťovniach. Tento prerozdeľovací mechanizmus je jeden z najlepších na svete. Za posledných 10 rokov sme ho zveľadili tak, že dnes sú lepší možno Holanďania. K nám by sa mohli prísť ostatní učiť, ako nastaviť dobrý prerozdeľovací mechanizmus. Dnes medzi poisťovňami prebieha spravodlivé prerozdelenie peňazí. Tie čísla neviem odkiaľ premiér vytiahol, ale poviem k tomu ešte jeden príklad. Predstavte si, že VšZP dnes uzatvorila zmluvu s tetou Ankou. Teta Anka si ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyfakturuje do VšZP 100 miliónov eur. VšZP zaplatí o 100 miliónov eur na zdravotnú starostlivosť viac. Otázka je, či sa jej teraz na to máme skladať my všetci ostatní.

Čiže VšZP míňa zbytočne veľa?

- Je neefektívna. To predsa preukazujú všetky správy a revízie výdavkov, že VšZP platí príliš veľa za niektoré laboratórne vyšetrenia, za röntgenové vyšetrenia v porovnaní s ostatnými poisťovňami. Rozumiem, že poskytovateľom CT-čiek alebo laboratóriám sa to páči, že dostávajú veľa peňazí, ale nemuseli by toľko dostávať.

Celý rozhovor si pozrite tu:

Čítajte ďalej: Ako to pocítia pacienti? >>