Poslanci Národnej rady SR v pondelok (19. septembra) v prvom čítaní schválili nový vládny návrh zákona, ktorý by zmenil a dopĺňal zákon o starobnom dôchodkovom sporení, posunuli ho už aj do druhého čítania. Odborník na financie však varuje Slovákov, že by na zmenu nemali čakať!

Nové zmeny v druhom pilieri majú podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečiť zvýšenie budúcich dôchodkov pre 1,1 milióna sporiteľov a takisto priniesť dlhodobý a stabilný príjem z druhého piliera. Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik to však ružovo nevidí a sám hovorí, že nie je dôvod čakať na reformu II. piliera. Ľuďom odporúča, aby si presunuli svoje úspory z dlhopisového do akciového či indexového fondu podľa veku a rizikového profilu.

"Vláda koncom augusta odsúhlasila návrh reformy 2. piliera z dielne ministerstva práce. Ak zmeny potvrdí parlament na septembrovej schôdzi, mohli by vstúpiť do platnosti od januára 2023. Kľúčovou súčasťou je presun všetkých sporiteľov do 54 rokov cez tzv. predvolenú stratégiu do akciových a indexových fondov, s ktorou sa počíta od 2. polroka 2023 počas ďalších 18 mesiacov," vysvetľuje Búlik.

Finančný analytik však radí, že ľudia by na presun úspor nemali dlho čakať, ale čo najskôr by si mali svoje dôchodkové sporenie v 2. pilieri upraviť sami. Poukazuje na to, že ďalšie mesiace či dokonca roky čakania by im s obrovskou pravdepodobnosťou priniesli len nové značné straty.

Zaujíma vás, prečo je dôležité nečakať na zmenu zákona? Viac na nasledujúcej strane >>>