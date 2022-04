Väčšinu Slovákov už mesiace trápi zdražovanie a vláda prišla s veľkou pomocou. No má to háčik. Rozdávať bude len vybraným skupinám a ani u nich nepozerá, či je niekto bohatý alebo pomoc naozaj potrebuje! Analytik INESS Radovan Ďurana povedal jasne, čo si o tom myslí.

Sto eur na každé dieťa či pre domácnosti v hmotnej núdzi. Už v júli takmer milión Slovákov dostane štedrú injekciu od štátu. Vláda chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše 1 miliardy eur.

„V rámci pomoci pre obyvateľov v boji s infláciou predstavujeme jednorazové aj systémové opatrenia. Ide o jednorazový prídavok na dieťa, uvedenie jednorazového príspevku pre skupiny ľudí najviac ohrozené infláciou. Taktiež zvyšujeme daňový bonus,“ priblížil premiér Eduard Heger pri predstavovaní pomoci.

Hlavná pomoc pôjde rodinám s deťmi, keďže tie sú v očiach vlády najohrozenejšou skupinou. „Platí, že aj zdravotná sestra je matkou, aj lekár môže byť otcom, aj nízko zarábajúci zamestnanec môže mať deti, takisto aj učitelia sú zvyčajne rodičmi,“ odôvodnil minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Jednorazový príspevok 100 eur na dieťa dostane každá rodina, ktorá má nárok na prídavok na dieťa. Týka sa to teda aj detí, ktoré chodia na vysokú školu. Ak má niekto dve deti, dostane 100-eurový príspevok dvakrát. Spolu ide o 1,1 milióna detí a 660-tisíc rodičov. Rodičia dostanú príspevok v podobe zvýšeného prídavku na dieťa, ktorý by im mal prísť v júli.

Kto ešte dostane 100 eur

Jednorazové 100-eurové príspevky dostanú v lete aj domácnosti v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, opatrovatelia a osobní asistenti zdravotne ťažko postihnutých osôb a seniori nad 62 rokov (vrátane), ktorým nevznikol nárok na dôchodok.

Vyšší rodičovský bonus

Systémová pomoc, ktorú predstavila vláda, sa opäť týka aj rodín s deťmi. „Ceny už neklesnú, možno klesne inflácia, ale ceny, ktoré už raz narástli, neklesnú,“ zaznelo na tlačovke. Príspevky sa budú navyšovať dvakrát – od júla tohto roka a potom od januára 2023. Minister Matovič informoval, že vláda pomôže sumou až 200 eur mesačne na dieťa. Súčasný mesačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 eura sa má zvýšiť od 1. júla 2022 na 30 eur a od 1. januára 2023 na 40 eur.

Súčasný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov veku na úrovni 47,14 eura od júla tohto roku stúpne na 70 eur a od budúceho roka na 100 eur. „Daňový bonus na dieťa do 15 rokov, ktorý je v súčasnosti 43,60 eura, sa od júla 2022 zvýši na 70 eur a od roku 2023 na 100 eur,“ avizoval. Daňový bonus na dieťa vo veku nad 15 rokov na úrovni 23,57 eura dosiahne od 1. júla výšku 40 eur a od budúceho roka 50 eur.

Príspevok 60 eur

Novinkou predstavenou v rámci pomoci sú služby deťom, teda príspevok na voľnočasové aktivity. Dnes takýto príspevok do rodiny nie je. Od januára 2023 bude vo výške 60 eur. „Dokopy rodičia, z ktorých aspoň jeden bude pracovať, bude môcť na svoje dieťa získať 200 eur mesačne. Rodič, ktorý nepracuje, dostane 40 eur v hotovosti a dieťa dostane na rozvoj svojho talentu 60 eur. Napríklad matka – osamelý rodič s minimálnou mzdou, ktorý má dve deti chodiace na základnú školu, ročne získa 3 132 eur navyše,“ dodal minister financií.

Odkiaľ vezmú peniaze

Zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom v súvislosti so zdražovaním by malo z veľkej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem. Zvyšovanie by sa, naopak, nemalo dotknúť dane z pridanej hodnoty (DPH) ani dane z príjmu zamestnancov či živnostníkov. Podrobnosti však vláda predstaví neskôr. „Bude sa to týkať približne 100 firiem, veľmi bohatých firiem. Bežný človek môže žiť v pokoji, a keď je to rodina s deťmi, ktoré ešte neskončili vysokú školu, môže sa tešiť na pomoc,“ povedal Matovič.

Sulíkove tvrdé slová

Vláda predstavila pomoc bez účasti koaličnej strany SaS, ktorá nesúhlasí so zvyšovaním daní. „Vidím, že ceny rastú, vidím, že sa žije ťažšie a že to neprestáva. Som všetkými desiatimi za rýchlu a adresnú pomoc pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, krytú z očakávaných rozpočtových nadpríjmov. Zvyšovanie daní je pre SaS však červená čiara a to nie je žiadna novinka. Hovoríme to roky a vieme prečo,“ komentoval to šéf SaS Richard Sulík.

„Slovensko má najrýchlejšie rastúce daňovo-odvodové zaťaženie zo všetkých krajín EÚ za posledných 10 rokov. Plošná ‚pomoc‘ vo výške 100 eur (aj pre tých, ktorí si ani len nevšimnú, že im prišlo o 100 eur viac) natrvalo zaťaží štátny rozpočet, ktorý nie je nafukovací,“ doplnil Sulík.

