Všetko odštartovala tlačová konferencia ministra financií Igora Matoviča, na ktorej sa, okrem iného, vyjadroval aj k dátam o očkovaní. Očkovanie je dnes na Slovensku kľúčovou aktivitou, na ktorej závisa ľudské životy. Pri takej vážnej téme by mali verejní činitelia šíriť len pravdivé a overené dáta. Analytici z Dát bez pátosu našli v jedo vyjadreniach hneď niekoľko nepravdivých informácií.

Analytici preto Matovičovi odkazujú, že by dátami nemal šermovať. Minister totiž povedal, že zaočkovaných je 23 % Slovákov, a to prvou dávkou vakcíny. TO však nie je celkom pravda, na čo okamžite upozornil portál na sociálnej sieti. „Včera bolo vykázaných (k predvčerajšiemu dňu zaočkovaných) rovných 26,8 % celej populácie. To je 27 % zaokrúhlene a o 4 % viac ako ste uviedli. Rozdiel je 150 tisíc ľudí a 23 % sme mali zaočkovaných pred 11 dňami k 8. máju 2020. Z vašej pozície „ministra na čísla“ je dôležité vysielať správne a dokonca pozitívne signály a nie „drísty“ – tu som sa opustil a inšpiroval z vašej reči,“ uviedol analytik Ivan Bošňák.

Druhou zavádzajúcou informáciou, ktorá odznela na tlačovke z úst ministra Matoviča bolo, že si myslí, že 12 % ľudí je zaočkovaných dvoma dávkami. Opäť však ide o klamlivú informáciu. „Máme 13 % alebo presne 12,8 % (včera). Nie je to veľký rozdiel, ide o 40 tisíc ľudí, ale opäť ste na opačnej strane a v mínuse. Tie signály, prosím, tie signály a povzbudenia,“ píše Bošňák.

Treťou správou, ktorú minister vyhlásil bolo, že sa „rútime do prúseru“, lebo nám očkovanie zostane stáť na 40 % na konci leta. Dáta bez pátosu reagujú, že tu ide, samozrejme, o odhad. „Už sme sa trikrát preli a vaše odhady boli úplne mimo a naše boli správne. Do konca mája za 12 dní určite nezaočkujeme tých, ktorí už majú termíny alebo sú v čakárni (to je asi 300 tisíc ľudí), ale podarí sa nám zaočkovať 200 tisíc ľudí. Dostaneme sa na 31% na konci mája. Do konca júna sa určite dostaneme na 38-40 %.“ Spomenutých 40 % by sme teda mali podľa portálu, ktorý sa aktívne venuje dôveryhodným dátam, dosiahnuť na začiatku leta a nie na konci leta. „Rozdiel je a bude necelé 3 mesiace. Koniec leta je 20. septembra," dodali. Bošňák pripojil aj svoju predpoveď. Podľa neho bude do konca leta, teda do 20. septembra, u nás zaočkovaných 60 % ľudí.

Na záver pridali analytici ešte pár štipľavých slov. „Máme určitú obavu, že nedisponujete ani vhodným typom vzdelania, ani relevatnými skúsenosťami, ani dobrou vôľou a ani pokojom v duši a nakoniec, ani dobrými úmyslami, aby sa všetky 3 veci podarili. Vy ste bojovník s tvrdým trnafským srdcom. Ale to na ministra financií nemusí stačiť. Na pár týždňov možno áno, ale nie na 3 roky. Je smutné Vás vidieť v takej pozícii a tak rozčúleného. Posielame pokoj a rozvahu," uviedli.

