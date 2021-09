V nedeľu otvorili vyše štvorkilometrový úsek nultého bratislavského obchvatu D4/R7. Jedna z najväčších stavebných zákaziek v histórii Slovenska je takmer hotová. Posledné diaľničné úseky sa budú otvárať v najbližších týždňoch.

Diaľnice sú síce hotové, no chýba križovatka, ktorá prepojí nový obchvat D4 s diaľnicou D1. Viacerí zodpovední teraz na seba ukazujú prstom a obviňujú sa, kto je za to zodpovedný. Faktom ostáva, že križovatky sa šoféri dočkajú najskôr o 3 až 6 rokov. Analytici si preto nedávajú servítku pred ústa.

Bratislavský obchvat Bratislavský obchvat sa staval formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Jeho súčasťou je 59 kilometrov novej diaľnice, 13,5 križovatky, 122 mostných objektov vrátane najdlhšie súmostia na Slovensku s dĺžkou viac ako tri kilometre. Ide o najväčší PPP projekt na Slovensku.

„Samotný účel výstavby cesty - obísť Bratislavu, nič nerieši kvôli napojeniu na D1. Smerom od Trnavy iný spôsob ako napojiť sa na D4 neexistuje a križovatka chýba,“ upozornil dopravný analytik Ján Bazovský.

Obyvatelia satelitných dedín a mestečiek v okolí Bratislavy majú križovatku Triblavina. Problém je, keď chce ísť obchvatom tranzit, medzinárodná, nákladná, ale aj normálna doprava. Inú možnosť ako ísť cez už aj tak večne upchatý Prístavný most nemajú.

„Dá sa povedať, že momentálne je D4/R7 jveľmi drahá miestna komunikácia. My síce momentálne za cestu platíme, akoby bola plne vyťažená, no to sa deje. Desiatky miliónov ročne platíme za to, že sa tam premávajú autá medzi obcami a mestečkami,“ skonštatoval Bazovský.

Podľa neho na začiatku tejto katastrofy stál minister dopravy Ján Počiatek, ktorý šéfoval rezortu dopravy v rokoch 2012 až 2016. „Chyba bola už pri podpisovaní zmlúv za ministra Počiatka, ide o nepochopiteľné a neospravedlniteľné konanie ministerstva dopravy. Od začiatku museli vedieť, že to nebude fungovať. Koncesionár postaví len diaľnicu po D1 a križovatku postaví štát,“ hovorí analytik.

„Jedno bez druhého nemôže fungovať. Otázne je prečo takýmto spôsobom rozhodli. Museli vedieť, že keby aj štát začal stavať už vtedy, diaľnica a križovatka nebudú dostavané súčasne. Od začiatku to malo byť postavené ako jedno dielo,“ doplnil Bazovský.

