Dáta bez pátosu kritizujú vládu pre to, ako v okresoch reaguje na zhoršujúcu sa situáciu. „Myslia si, že pri tak rýchlych a dramatických zmenách je OK, ak sa na dáta ohniska a okolia optikou cez okresné dáta pozrie Epiteam budúci pondelok a potom v stredu ohlási, aké farby by mali byť ten ďalší pondelok, tak TO NIE JE DOBRÉ. Tak sa neriadi ani epidémia prasačieho moru, ani vtáčej chrípky a ani sa takouto postupnosťou krokov nedá riadiť / zamedziť šíreniu kovidu," napísali na sociálnej sieti.

Podľa nich by Slovensko malo mať už prvý čierny okres, oveľa viac červených a oranžových okresov a už len posledné dva okresy zelené. „Krupina vychádza čierna. Horšia farba už nie je. Samozrejme, že v Krupine horšie bude, ale už dnes pri čiernej by ste nemohli ísť do fitka a do wellnessu alebo robiť svadbu a šport už len profesionálne ligy. Deti šport nie, žiaden turnaj, žiadne zápasy a v múzeu len individuálne prehliadky, žiadne ubytko, len karanténa. My hlásime, ako sa na Slovensku okresy farbičkujú. Na pretrase a na stole je spôsob započítavania detí do Incidencie/Výskytu a ak by sa rátali za menej, tak to určite pomôže,“ vyjadrili sa analytici. Podľa nich Slovensku pomôže jedine riešenie ohnísk, hyperohnísk a to okamžite. Inak bude Slovensko na prelome septembra a októbra fialovo-čierne s červenou Bratislavou.

Podľa vládou schváleného rozdelenia bude v červenej farbe od pondelka 10 okresov: Rožňava, Bytča, Košice I.až IV., Krupina, Poprad, Skalica a Trenčín.

