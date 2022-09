Zatiaľ čo ostatné krajiny poznajú konkrétne plány na šetrenie energiami, Slovensko akosi zaostáva. Podľa šéfa hospodárstva v demisii Richarda Sulíka (SaS) by sa však cena za elektrinu pre väčšinu domácností nemala v budúcom roku výrazne meniť. Podmienkou je však ušetrenie 15 percent energie oproti roku 2020. Ako to dosiahnuť? Odborníci povedali, ktoré opatrenia vám pomôžu znížiť spotrebu.

Za bývanie si nasledujúci rok priplatíme, či sa nám to páči, alebo nie! Vyššie faktúry za energie už postupne prichádzajú do domácností a Slováci sa len s údivom na tvári prizerajú na nové sumy, ktoré musia zaplatiť.

Bytovky v Bratislave už prvé zdražovanie pocítili. „Posielame vám nové zálohové predpisy platné od 1. 8. 2022. Aktuálne ceny plynu sú extrémne vysoké, len na porovnanie, komoditu – plyn sme nakupovali pôvodne za 16,85 €/MWh a dnes je cena 190,78€/MWh (cena bez distribúcie, daní, poplatkov). Vlastníci, ktorí už vykonali úhradu v tomto mesiaci v pôvodnej výške sumy zálohového predpisu, prosíme, aby doplatili rozdiel,” visí oznam na dverách pre vlastníkov v bratislavskej bytovke.

Výsledná suma sa pritom z pôvodných 204,45 eura navýšila na 517,16 eura. Problém, na ktorý upozornil Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) ešte v utorok, tak začína byť realitou. Paradoxne, odchádzajúci minister Richard Sulík tvrdí presný opak. „Pre domácnosti cena elektriny ani cena plynu nie je problémom dnes. To, čo budeme musieť riešiť, je obdobie od prvého januára. Ešte stále sú takmer 4 mesiace na to, aby sa doriešili ceny,” vyhlásil po stredajšom rokovaní vlády.

Ďalším problémom zostáva aj fakt, že kým štát rieši plyn pre rodinné domy a elektrinu pre všetky domácnosti, na to hlavné sa akosi pozabudlo. Podľa teplárov vláda svojím návrhom úplne odignorovala pomoc 761-tisíc domácnostiam, teda 40 % obyvateľov Slovenska, ktoré odoberajú teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT). Tieto domácnosti nenakupujú zemný plyn priamo, ale odoberajú teplo zo systému CZT, kde je dominantným palivom na výrobu tepla tiež zemný plyn. O niečo lepšia je situácia s elektrinou.

Ako tvrdí Sulík, cena elektrickej energie pre väčšinu domácností by sa nemala v budúcom roku výrazne zvýšiť. „Kto ušetrí 15 percent, bude mať cenu veľmi blízku tomu, čo platí aj dnes," povedal ešte pred pondelkovým rokovaním vlády. Znamená to, že lacnejšia elektrina by sa ušla pre tie domácnosti, ktoré ušetria 15 percent energie oproti referenčnému obdobiu, ktorým by mal byť rok 2020. Otázkou však zostáva, ako a či sa vôbec dá také veľké percento elektriny ušetriť.

