Po mesiacoch obáv z toho, či sa nevráti delta a ako udrie omikron, prišli konečne dobré správy! Odborníci aj ministerstvo zdravotníctva sa zhodujú, že sme na vrchole štvrtej vlny. Svedčia o tom aktuálne veľké denné prírastky pozitívnych. Aj keď sa nemocnice plnia, katastrofický scenár zatiaľ nehrozí. Môže za to aj miernejší priebeh novej mutácie, veľká časť pacientov sa totiž lieči doma. Analytici z Dát bez pátosu už hovoria o rozlúčke s pandémiou. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský prezradil, kedy by sa mohli uvoľniť ďalšie opatrenia.

Rekordné prírastky, no v porovnaní s predošlými vlnami prázdnejšie nemocnice. Aj za posledný týždeň denne pribúdalo okolo 20-tisíc nových nakazených. Pozitívny PCR test vychádza vyše polovici testovaných, čo svedčí o tom, že ľudí s ochorením COVID-19 je určite viac. Zdá sa, že omikron vlna dosiahla svoj strop, po ktorom začneme klesať. „Blížime sa určite k vrcholu, prípadne už na ňom sme, takže budeme ešte sledovať zvýšenie počtu pacientov v nemocniciach,“ potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Analytici z Dát bez pátosu hovoria, že omikron je na špičke a pomaly sa môžeme lúčiť s pandémiou. „Máme 300-tisíc pozitívnych za 14 dní (PCR + Ag). Napriek tomu nekolabuje ani ekonomika, ani doprava, ani služby, ani hasiči a záchranky, ani smetiari,“ uviedli v príspevku na sociálnej sieti. „Žiadne cunami, žiadna vlna, ktorá nás zmetie, žiadna katastrofa. Asi to bude nový normál v čase a v sezóne respiračných vírusov. Už sme skôr na konci ako na začiatku, aj keď si dal omikron načas, prišiel neskôr, ako sa čakalo,“ doplnili.

Podľa ministra Lengvarského však netreba predbiehať a musíme počkať, koľko ľudí bude potrebovať hospitalizáciu. „Pretože ten vrchol v pozitivite PCR testov a počte pozitívnych je do siedmich až desiatich dní nasledovaný vrcholom v nemocniciach. Zatiaľ čísla ukazujú, že sa pohybujeme na hraniciach toho vrcholu, ale ešte budeme sledovať zvýšené počty ľudí v nemocniciach,“ upozornil.

V niektorých okresoch sa lôžka naozaj rýchlo míňajú. Najhoršie je na tom okres Nové Mesto nad Váhom. Aktuálne tam podľa dát Vedy pomáha nie je voľné ani jedno lôžko. Podobne obsadené sú aj okresy Prievidza, Brezno, Považská Bystrica, Ilava, Malacky či Čadca. Naopak, na Orave sa už vyprázdňuje nemocnica v Trstenej, ktorá mala omikron špičku ako prvá a počty pacientov v nej predbehli aj hospitalizácie počas tretej delta vlny.

Primár jednej z aktuálne najviac vyťažených nemocníc hovorí, že do konca februára to ešte bude ťažké. „Nasledujúce týždne budú pre nás veľmi náročné, a preto budeme veľmi radi, keď nám tým, že sa budete aj po uvoľnení opatrení naďalej správať zodpovedne, pomôžete,“ uviedol primár Milan Kulkovský z Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.

„Vyhýbajte sa, prosím, hromadným akciám v uzavretých a zle vetraných priestoroch. Občanom nad 50 rokov, najmä tým neočkovaným, odporúčam vynechať návštevy hromadných podujatí aj bohoslužby. V prostriedkoch hromadnej dopravy cestujte, len keď je to nevyhnutné. Do konca februára to spoločnými silami zvládneme,“ odporúčal Kulkovský.

